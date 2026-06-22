稅收挹注長照基金增幅收斂 前五月撥入323億元 遺贈稅為主要成長來源

財政部統計，今年前五月稅收挹注長照基金323億元，年增8.1％，增幅又較前一個月收斂。四大稅收來源中，以遺產稅大增78.6％最多，贈與稅撥入金額增加33.8％，成長主要靠遺贈稅，最大稅源房地合一稅，則因房市交易尚未回溫，減幅擴大至8.6％。

《長期照顧服務法》2017年時授權成立長照基金，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅以及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。參考暫列預算，長照基金今年預算數為1,190億元，與前一年相比增加12.26％。

今年前五月撥入長照基金稅收共323億元，與去年同期相比增加24億元、年增8.1％，但與今年前四月年增11.3％相比，增幅收斂。主因為遺產稅在4月出現大額稅款挹注，房地合一稅在5月減幅擴大。

稅收財源方面，房地合一稅今年以來累計貢獻長照基金128億元，與前一年度減少12億元，年減8.6％，雖為四大稅目來源中唯一年減，但仍為長照基金最主要的稅收財源。

據財政部統計，5月房地三稅增減互現，土增稅、契稅都出現年增，唯獨個人房地合一稅仍呈現年減，減幅為14.4％，個人房地合一稅累計至今年5月實徵180億元，較上年同期減少15億元、年減7.6％，連帶影響所撥補之相關基金。

今年前五月長照基金的第二大來源為菸稅，共挹注110億元，年增2.1％；遺產稅撥入66億元，年增78.6％；贈與稅則有19億元，年增33.8％。

另外，房地合一稅2016年上路後，直至2024年調整分配方式，才開始撥入10％到住宅基金，2025年起撥入20%。

2025年房地合一撥入住宅基金預算數為179億元、今年暫列預算數207億元，年增15.6％，前五月房地合一稅撥入住宅基金32億元、年減8.6％。