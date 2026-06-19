頻道是自己的、收入卻不是自己的 小編要不要繳網紅稅？

近年影音平台與社群媒體快速發展，不少企業透過影片行銷推廣產品，也有員工受公司指派擔任「小編」，經營影音頻道介紹商品。中區國稅局表示，若員工是依公司指示製作影片、分享公司產品資訊並取得平台分潤收入，因屬受僱提供勞務，無須自行辦理稅籍登記或報繳營業稅。

中區國稅局說明，財政部已於2025年9月10日發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，明確規定網紅透過平台取得分潤收入的課稅方式及稅籍登記規定，目前免罰輔導期限至2026年6月30日止。

依規定，若個人網紅在國內設有固定營業場所、具有營業名稱、聘僱人員協助處理銷售事務，或透過網路銷售商品及勞務，且每月銷售額達營業稅起徵點，銷售貨物達10萬元、銷售勞務達5萬元以上，就應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。

國稅局舉例，甲公司為推廣自家產品，指派牧牧（化名）在影音平台成立頻道，上傳產品介紹影片，並提供商品連結供消費者下單購買。

之後牧牧取得平台廣告分潤收入20萬元，雖然頻道帳號是以牧牧的名義創立，但因他是受僱於甲公司，並依公司指示執行業務，且取得的分潤收入也繳回公司，因此該筆收入應認定為甲公司提供勞務所取得的報酬，由甲公司申報銷售額及繳納營業稅，牧牧本人不必辦理稅籍登記。

國稅局提醒，隨著網路創作及影音經濟蓬勃發展，透過平台取得收入的情形愈來愈普遍，相關稅務責任也不容忽視。無論是個人網紅或企業經營者，都應檢視自身網路交易模式，若符合稅籍登記及繳納營業稅規定，應把握免罰輔導期限主動補辦登記及補報補繳稅款，以免日後遭補稅處罰。