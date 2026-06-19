快訊

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

鄭麗文：若沒宣布台獨大陸仍武力犯台 一定戰鬥還擊

王祖賢私密閨房首度曝光！百億豪宅神秘面紗大公開 內裝細節嘆為觀止

聽新聞
0:00 / 0:00

借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
男子以債權抵繳拍賣價款取得土地所有權，視為代替現金的報償。法拍屋示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
男子以債權抵繳拍賣價款取得土地所有權，視為代替現金的報償。法拍屋示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

許多人都以為，只有真正收到現金才算有所得，不過，一起真實案件中，透過法院強制執行取得抵押土地所有權，超過原本債權本金部分的利息及違約金，仍須併入綜合所得總額課稅。一名男子因取得法拍抵押土地後，未申報超過本金部分的違約金及利息所得，遭補徵綜所稅402萬元，另被裁罰約200萬元，最終訴願遭駁回。

據了解，該名男子自2011年間起陸續借款給債務人，債權本金合計7,110萬元，並以5筆土地設定抵押權作為擔保。後續債務人無力償還借款及利息，男子向法院聲請強制執行拍賣抵押土地求償。

法院拍賣程序中，由於土地無人應買，最終由男子以債權抵繳拍賣價款方式承受土地，拍定金額約8,339萬元。扣除土地增值稅、地價稅及執行費用後，可受分配金額約8,270萬元，並取得土地所有權。

國稅局查核發現，男子受償金額已超過原本7,110萬元借款本金。依男子後續主張的受償順序，先償還本金，再抵充違約金及利息，因此超過本金部分包括違約金639萬餘元及利息520萬餘元，合計約1,160萬元。國稅局認定，這部分屬於其他所得及利息所得，應併入當年度綜合所得總額申報，因此補徵綜所稅402萬餘元。

男子不服提起訴願，主張自己雖取得土地，但迄今尚未出售，也沒有收到任何現金，依司法院釋字第377號解釋，綜合所得稅採所得實現原則，既然尚未取得現金收入，就不應列為所得課稅。

不過，財政部指出，綜合所得稅雖以所得是否實現作為課稅基礎，但所得實現並不限於現金收入。依釋字第377號解釋意旨，凡已取得現金或代替現金的報償，都屬於所得實現。

財政部認為，本案男子以債權抵繳拍賣價款取得土地所有權，實質上已完成受償程序。雖然沒有現金實際入帳，但取得土地所有權本身即具有財產價值，可視為代替現金的報償，因此所得已於取得土地時實現。

財政部進一步表示，本案並非將整筆受償金額視為所得課稅，而是僅就超過債權本金7,110萬元部分課稅。其中，本金部分屬於債權回收，不是所得；但超過本金的違約金639萬餘元及利息520萬餘元，屬於額外獲得的利益，依法應列為其他所得及利息所得課徵綜所稅。

財政部最終認定，國稅局核定違約金及利息所得共約1,160萬元，並補徵綜所稅及裁處罰鍰，並無違誤，因此駁回訴願。

綜所稅 債務 土地增值稅

延伸閱讀

兒拿192萬、女拿145萬都沒超過免稅額 母過世後竟被追稅

年終獎金還沒發也能列費用？公司誤踩地雷補稅240萬元

公司都沒了還不能出國？董事寄出辭職信沒用 仍遭限制出境

幣想科技涉勾結詐團騙12億 士院裁定主嫌2千萬交保

相關新聞

和AI對話月入就能30萬！「RLHF」AI訓練師是什麼？為何台灣成數據標註新寵兒？

你的ChatGPT、Gemini之所以這麼貼近人心，背後可能來自另一位台灣人的加工。讓大學生、白領工作者在家兼差就能月入破萬美元的「RLHF」（Reinforcement Learning from Human Feedback，簡稱RLHF） AI訓練師，究竟是什麼？身為數據標註員的他們，會擔心未來被AI取代嗎？

不怕華許鷹派立場！台股單周狂飆2,296點、三大法人回補1300億搶籌碼

雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股仍有所表現，本周台股周線上漲5.2%，全周漲點2,296點，拉出一根紅K棒，平均日均量1.28億元。另外，即使面對端午連假，本周三大法人反而出現同步買超態勢，外資回補877.7億元，投信則是連續第9周買超124.2億元，自營商買超298.3億元，三大法人合計買超1300.3億元。

聯準會升息預期升溫 帶動美元短線偏高

聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）正式上任，其首秀被市場解讀為展現鷹派作風。 在最新政策聲明中，聯準會果斷移除寬鬆傾向的前瞻指引，此舉被市場解讀為緊縮訊號，國內銀行對此分析指出，受到短線貨幣政策偏緊的影響，美國公債殖利率與美元指數短期內將獲得強勁支撐，持續維持在高檔。

通膨壓力與 Fed 態度轉鷹 金價迎來修正

黃金價格近期走勢疲軟，截至6月19日上午已回落至每英兩4,200美元之下。從近期表現來看，金價今年迄今下跌逾3%，持續在4,500美元以下呈現弱勢盤整格局。國銀研究指出，此輪修正主因是中東局勢推升油價，引發市場對於供給型通膨，以及聯準會態度偏鷹擔憂，不過，長期而言，央行儲備需求持續下，對於金價仍具一定支撐。

AI新時代／AI愈好用CPU愈關鍵 晶片戰爭邏輯已改寫

如果回頭看過去三年的科技產業，畫面其實很單一，GPU（圖形處理器）成為唯一的主角。從生成式AI爆發開始，算力幾乎等同GPU，資料中心的擴建速度、雲端採購的規模、甚至資本市場的評價方式，都圍繞著同一件事：誰能拿到更多GPU。那段時間，很少有人會主動談CPU（中央處理器）。它像是理所當然存在的背景角色，穩定、安靜、不太被討論。但今年開始，情況變了。

台指期夜盤再創新高 有望助力台股上衝47K 大關

台指期夜盤在19日凌晨收盤時，大漲813點、收在47,565點，與盤中47,620高點，同步創下歷史收盤與盤中新高點，其中，主要受惠於美股四大指數全面上漲，包括道瓊上漲0.14%、那斯達克上漲1.91%、標普上漲1.09%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。