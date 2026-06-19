借出7千萬討債拿回8千萬土地 男還沒拿到錢卻要先繳稅

許多人都以為，只有真正收到現金才算有所得，不過，一起真實案件中，透過法院強制執行取得抵押土地所有權，超過原本債權本金部分的利息及違約金，仍須併入綜合所得總額課稅。一名男子因取得法拍抵押土地後，未申報超過本金部分的違約金及利息所得，遭補徵綜所稅402萬元，另被裁罰約200萬元，最終訴願遭駁回。

據了解，該名男子自2011年間起陸續借款給債務人，債權本金合計7,110萬元，並以5筆土地設定抵押權作為擔保。後續債務人無力償還借款及利息，男子向法院聲請強制執行拍賣抵押土地求償。

法院拍賣程序中，由於土地無人應買，最終由男子以債權抵繳拍賣價款方式承受土地，拍定金額約8,339萬元。扣除土地增值稅、地價稅及執行費用後，可受分配金額約8,270萬元，並取得土地所有權。

國稅局查核發現，男子受償金額已超過原本7,110萬元借款本金。依男子後續主張的受償順序，先償還本金，再抵充違約金及利息，因此超過本金部分包括違約金639萬餘元及利息520萬餘元，合計約1,160萬元。國稅局認定，這部分屬於其他所得及利息所得，應併入當年度綜合所得總額申報，因此補徵綜所稅402萬餘元。

男子不服提起訴願，主張自己雖取得土地，但迄今尚未出售，也沒有收到任何現金，依司法院釋字第377號解釋，綜合所得稅採所得實現原則，既然尚未取得現金收入，就不應列為所得課稅。

不過，財政部指出，綜合所得稅雖以所得是否實現作為課稅基礎，但所得實現並不限於現金收入。依釋字第377號解釋意旨，凡已取得現金或代替現金的報償，都屬於所得實現。

財政部認為，本案男子以債權抵繳拍賣價款取得土地所有權，實質上已完成受償程序。雖然沒有現金實際入帳，但取得土地所有權本身即具有財產價值，可視為代替現金的報償，因此所得已於取得土地時實現。

財政部進一步表示，本案並非將整筆受償金額視為所得課稅，而是僅就超過債權本金7,110萬元部分課稅。其中，本金部分屬於債權回收，不是所得；但超過本金的違約金639萬餘元及利息520萬餘元，屬於額外獲得的利益，依法應列為其他所得及利息所得課徵綜所稅。

財政部最終認定，國稅局核定違約金及利息所得共約1,160萬元，並補徵綜所稅及裁處罰鍰，並無違誤，因此駁回訴願。