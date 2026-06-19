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兒拿192萬、女拿145萬都沒超過免稅額 母過世後竟被追稅

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
贈與稅是以贈與人每年贈與總額為計算基礎，並非每位受贈人各自適用一次免稅額。聯合報系資料照
贈與稅是以贈與人每年贈與總額為計算基礎，並非每位受贈人各自適用一次免稅額。聯合報系資料照

不少民眾以為，只要自己收到的贈與金額沒有超過免稅額，就不用繳贈與稅。不過，財政部一件訴願案例顯示，一名母親生前分別贈與子女及外孫女共367萬元，其中每人受贈金額都低於當年220萬元免稅額，但由於贈與稅是以贈與人全年贈與總額計算，母親過世後，受贈人仍收到補稅通知，最終被追徵14.7萬元贈與稅。

該名母親於2016年間分別贈與兒子192萬元、女兒145萬元及外孫女30萬元，合計367萬元，但未依規定辦理贈與稅申報。之後母親過世，國稅局查核發現相關資金移轉紀錄，認定屬贈與行為，依法核定當年度贈與總額367萬元。

財政部指出，贈與稅是以贈與人每年贈與總額為計算基礎，並非每位受贈人各自適用一次免稅額。當年度贈與總額367萬元，扣除當年220萬元免稅額後，贈與淨額為147萬元，按10%稅率計算，應納贈與稅14萬7,000元。

由於該名母親在贈與稅核課前已死亡，依《遺產及贈與稅法》規定，受贈人將取代贈與人成為納稅人，並依受贈金額比例分攤稅款。因此兒子被補稅7萬6,904元，女兒補稅5萬8,079元，外孫女則補稅1萬2,016元。

訴願人主張，其中部分款項並非贈與。例如給女兒的部分金額屬債務清償或附條件贈與，給外孫女的30萬元則屬遺贈性質，不應納入贈與總額課稅。

不過，財政部認為，相關款項均已完成匯款並由受款人實際取得，客觀上已發生財產移轉效果。且受贈人過去曾向國稅局說明受贈事實，並辦理補申報贈與稅，相關說法與後續主張不一致，無法推翻原有認定。

財政部指出，若主張資金往來屬借貸、清償債務或其他法律關係，而非贈與，應提出具體證據證明。若無法證明，只要財產已無償移轉並由他人收受，仍可能被認定為贈與行為並依法課稅。

財政部最終駁回訴願，維持原處分。

免稅額 國稅局 贈與稅

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