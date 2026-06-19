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道路施工影響生意 可減稅
財政部中區國稅局提醒，適用營業稅查定課徵的小規模營業人，若因道路拓寬、捷運施工或其他公共工程進行期間，導致營業中斷或營業額減少，可檢附證明文件向國稅局申請調減查定銷售額，經核准後可依實際受影響期間核減營業稅負擔。
中區國稅局表示，小規模營業人若因施工影響營業環境，造成無法正常營業或生意明顯下滑，可依規定向主管稽徵機關申請扣除未營業天數，以實際營業天數重新計算查定銷售額。
國稅局指出，營業人申請時可先保留相關證據，例如拍攝施工範圍、交通管制措施及營業場所受影響情形照片，同時也應備妥施工公告、營業額減少相關資料，或區公所、鄰里長開立的證明文件等，以利稽徵機關審核。
完成資料準備後，營業人可向主管稽徵機關提出申請，國稅局將派員實地勘查，確認受影響情形及期間，符合規定者即可核減查定銷售額，並依實際受影響天數調整營業稅額。
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