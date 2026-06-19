鄰屋打通自住 同享優稅

不少民眾習慣購買緊鄰的兩戶房屋自住，在家庭人口調整改變後，再打通兩屋來調整房間格局。台北市稅捐稽徵處表示，民眾將左右相鄰房屋或上下層打通，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，只要符合自用住宅用地條件，可同享優惠稅率繳納地價稅。

陳先生（化名）在台北市購入兩戶緊鄰房屋，分別登記在不同子女名下，但因成年子女遷出戶籍，地價稅被改按一般用地稅率課徵。陳先生認為實際在現地仍是家人居住，地價稅卻無端變貴，便提起訴願。

北市稅處納保官了解案情，並經深入了解，發現相鄰兩屋早已打通使用，也確實作為陳先生一家人自住使用，納保官輔導重新申請，最終經現勘核認恢復自住優惠稅率，保障應有租稅權益。納保官提醒，相鄰房屋打通，且已辦妥戶籍登記，應在9月22日前提出申請自住優稅。