海外代購 留意稅籍登記

海外代購應留意營業稅籍登記規定，財政部中區國稅局表示，若進口貨物經由「集運」方式，運送至國內固定營業場所管理並收取款項，已非單純代辦物流性質，而屬在境內從事銷售貨物行為，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅。

隨電子商務及社群平台蓬勃發展，民眾透過網路、直播平台或社群媒體從事海外商品代購、代訂及團購等交易模式相當普遍。依營業稅法規定，外國事業、機關、團體、組織，在中華民國境內的固定營業場所為營業人；銷售貨物的交付須移運者，其起運地在中華民國境內者為境內銷售貨物。

中區國稅局指出，消費者於網站或社群平台購買境外商品，該進口貨物經集運入境至我國境內固定營業場所，例如倉庫、工作室、代收點，再經拆包、分裝配送與消費者，並處理售後服務、退換貨及收款等相關作業，屬在境內銷售貨物行為，應由固定營業場所負責人依法辦理稅籍登記報繳營業稅。

舉例來說，黃先生（化名）為境外A公司透過FB直播銷售外國商品，在收取消費者款項後，將貨物集運至我國境內某倉庫等固定營業場所，經檢查貨品、重新拆分包裝後，再分別透過物流方式配送給消費者，屬在我國境內銷售貨物。

因境外A公司在中華民國境內未辦理稅籍登記，由黃先生以自己名義與國內直播訂單整合平台業者、某超商店到店、物流宅配業者簽訂契約，並負責租借貨倉、理貨、收取貨款等維運，屬境外A公司在中華民國境內實際行為人，卻未依規定申請稅籍登記，核定補徵營業稅額197萬餘元，並依規定移送裁罰。