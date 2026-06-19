診所賣保養品 要繳營業稅

財政部高雄國稅局表示，醫療院所提供醫療服務雖屬免徵營業稅範圍，但若另外銷售保養品、護膚品或保健食品等商品，則屬銷售貨物行為，應依規定辦理稅籍登記、開立統一發票並報繳營業稅。

近年醫美診所、皮膚科診所愈來愈普遍，不少民眾看診後，也會順手購買診所推薦的洗面乳、保濕乳液或保健食品。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，醫院、診所及療養院所提供的醫療勞務及相關藥品、病房住宿及膳食收入，屬免徵營業稅範圍。不過，並非所有在醫療院所內發生的交易都能適用免稅規定，仍須依實際性質判斷。

國稅局說明，所謂「美容醫學」，是由合格醫師運用手術、藥物、醫療器材或生物科技材料等醫學技術，執行具侵入性或低侵入性的醫療行為，以改善人體外觀，因此屬於醫療勞務範疇，可適用免徵營業稅規定，例如醫美療程、雷射治療、醫療美容手術等，只要屬於醫師基於專業提供的醫療服務，即屬免稅範圍。

但若屬於一般「瘦身美容」或商品銷售行為，則不在醫療勞務範圍內。國稅局指出，透過美容器材、保養品、化妝品、食品等方式，提供改善體態或外觀的服務，屬於一般商業行為，依法應辦理稅籍登記並課徵營業稅。

舉例來說，民眾到皮膚科看診後，醫師推薦購買診所自製或代理的抗痘洗面乳、保濕乳液等產品，即使產品是在診所內販售，也不屬於醫療勞務或醫療用品，而是一般商品銷售行為，診所應依規定開立統一發票給消費者，並依法申報營業稅。

國稅局表示，部分醫療院所誤以為所有收入都屬醫療收入，因此未就保養品或保健食品銷售辦理稅籍登記及申報營業稅，容易產生漏稅風險。一旦遭查獲，不僅須補繳所漏稅款，還可能面臨相關處罰。

國稅局提醒，若過去已有漏辦登記或漏報稅款情形，在未遭檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員查核前主動補辦稅籍登記並補繳稅款，可依《稅捐稽徵法》規定適用免罰，但仍須加計利息。