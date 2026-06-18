快訊

傘拿出來！雨勢升級雨區擴大 11縣市豪大雨特報一路炸到晚上

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

聽新聞
0:00 / 0:00

鄰屋打通為自住使用 北市稅處：符合條件仍可享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

過去有不少民眾會習慣購買緊鄰的兩戶自住，在家庭人口調整改變後，再打通調整房間格局。北市稅處納保官貼心提醒，若民眾擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅

陳先生（化名）在台北市購入兩戶緊鄰的房屋，分別登記在不同子女名下，但日前陳先生收到臺北市稅捐稽徵處改課地價稅公文，得知因成年子女遷出戶籍，地價稅被改按一般用地稅率課徵。陳先生認為實際仍是家人居住，面對地價稅無端變貴，他氣憤地提起訴願。

北市稅處納保官主動了解案情，並經深入了解，發現相鄰的兩屋早已打通使用，也確實作為陳先生一家人自住使用，納保官便輔導重新申請，最終經現勘核認恢復自住優惠稅率，保障應有的租稅權益，陳先生也撤回訴願，圓滿化解了這場爭議。

北市稅處納保官提醒，依稅法規定，地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限，若民眾擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記得於當年9月22日地價稅特別稅率申請截止日前向稅捐機關提出申請，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅。

地價稅 北市 自用住宅

延伸閱讀

出租過還申報土增稅10%優稅！稅務局清查追稅中

土增稅優惠 公益出租不適用

夫妻換屋常踩雷！新房登記老婆名下卡在這條件無法退稅

預售屋轉賣子女 有條件免稅

相關新聞

三個小孩各給244萬不用繳稅？蘇家宏律師急喊：要繳！免稅額這樣算才對

蘇家宏律師警告，若三名子女各收244萬元，則必須繳納贈與稅，因免稅額是針對贈與人而言。正確做法應將免稅額分配或搭配配偶的額度使用。還有，結婚登記一年內，父母可再贈100萬元的免稅額。

伸手牌部屬頂撞「直接給答案」？主管必學應對三步驟：劃定界線拿回主導權

年輕部屬常以「可以直接告訴我答案嗎？」表達對工作的急迫需求，這使主管感到不快和壓力。主管需學會劃定界線，運用三步驟回應，促進有效溝通，幫助部屬理解工作的深度與價值。

部屬也能霸凌主管！專家拆解三要件：不一定是上對下、同事間也可能成立

專家指出，職場霸凌不僅限於上對下，部屬對主管等情況也可能成立。判定需滿足三要素，包括基於優越關係的言行、超出業務必要範圍及就業環境受損，才能認定為職場霸凌。

台灣光罩股東會／取得3董3獨董 精金占1席董事

台灣光罩（2338）於18日舉行股東會並全面改選董事，順利選出4席董事、3席獨董，公司派取得3席董事及3席獨董，提名1席董事及1席獨董的精金科技，僅拿到1席董事席次。

賴總統：台灣願意響應 G7的呼籲 維持台海和平穩定的現狀

賴清德總統18日上午在台北賓館與國際媒體茶敘時表示，今年是台灣總統直選30周年，30年來，台灣社會一次次證明民主的不可逆性，各項成就也深受國際社會肯定，證明台灣擁抱世界、堅持民主自由，創造了繁榮發展。賴總統強調，台灣將堅定與國際社會合作，維持台海和平穩定現狀。並期盼國際媒體持續關心、報導及支持台灣，讓國際社會更加了解民主、自由、堅定、繁榮的民主台灣。

蕭美琴：政府將續提供產業水、電、人才支持 落實均衡台灣發展

副總統蕭美琴18日上午出席「中華民國工商協進會第27屆第1次會員大會」時表示，面對國際秩序重整、地緣政治競爭升溫及科技快速發展等多重挑戰，政府將持續在水電、人才等關鍵資源及法規環境上提供產業最大支持，並推動「均衡台灣」發展，協助各產業掌握轉型契機，同時攜手產業共同打造「台灣品牌」，提升國家整體競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。