鄰屋打通為自住使用 北市稅處：符合條件仍可享優稅

過去有不少民眾會習慣購買緊鄰的兩戶自住，在家庭人口調整改變後，再打通調整房間格局。北市稅處納保官貼心提醒，若民眾擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅。

陳先生（化名）在台北市購入兩戶緊鄰的房屋，分別登記在不同子女名下，但日前陳先生收到臺北市稅捐稽徵處改課地價稅公文，得知因成年子女遷出戶籍，地價稅被改按一般用地稅率課徵。陳先生認為實際仍是家人居住，面對地價稅無端變貴，他氣憤地提起訴願。

北市稅處納保官主動了解案情，並經深入了解，發現相鄰的兩屋早已打通使用，也確實作為陳先生一家人自住使用，納保官便輔導重新申請，最終經現勘核認恢復自住優惠稅率，保障應有的租稅權益，陳先生也撤回訴願，圓滿化解了這場爭議。

北市稅處納保官提醒，依稅法規定，地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限，若民眾擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記得於當年9月22日地價稅特別稅率申請截止日前向稅捐機關提出申請，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅。