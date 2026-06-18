發票一年漏開三次 可處停業

財政部台北國稅局提醒，營業人若在一年內被查獲漏開或短開統一發票達三次，除須補繳稅款及接受罰鍰處分外，還將處以停止營業處分，業者切勿心存僥倖。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人銷售貨物或勞務時，應依規定開立統一發票並交付買受人。若漏開發票，或在發票上短開銷售額，在法定申報期限前即遭國稅局查獲，除須就短漏開銷售額依規定稅率計算稅額補繳稅款外，還會按應納稅額處以五倍以下罰鍰。

舉例來說，某商號分別於2025年2月24日、2025年10月29日及2026年1月10日被查獲漏開統一發票，雖然違規時間橫跨兩個年度，但三次查獲時間落在首次查獲後一年內，因此除補稅及罰鍰外，仍須接受停業處分。

國稅局提醒，營業人銷售貨物勞務應在法定時限內，據實開立發票並交付消費者。