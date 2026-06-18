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土增稅優惠 公益出租不適用
民眾出售房地申報土增稅，若想適用自住用地優惠稅率，須符合規定，最容易被忽略的是「不得出租」。屏東縣稅務局提醒，若發現原核准適用自住稅率土地，實際卻有出租情形，即使是公益出租，仍將改按一般用地稅率補徵土增稅，民眾不可掉以輕心。
屏東縣於6月至7月31日辦理清查，各縣市也將相關違規樣態視為清查重點。
地主出售自用住宅用地，若符合規定可申請按10%優惠稅率課徵土增稅，包括俗稱的「一生一次」及「一生一屋」優惠。不過除須符合自住住宅條件，還須符合出售前一定期間內未出租、未供營業使用等規定。
其中，「一生一次」優惠規定出售前一年內不得出租或供營業使用；「一生一屋」優惠則要求出售前五年內不得出租或供營業使用。值得注意的是，出租認定範圍不僅限一般租賃，若房屋曾作為公益出租，或參與社宅包租代管計畫，也屬出租行為，同樣不符優稅條件。
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