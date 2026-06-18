快訊

Fed華許首秀顯露「鷹爪」…官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

聽新聞
0:00 / 0:00

土增稅優惠 公益出租不適用

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾出售房地申報土增稅，若想適用自住用地優惠稅率，須符合規定，最容易被忽略的是「不得出租」。屏東縣稅務局提醒，若發現原核准適用自住稅率土地，實際卻有出租情形，即使是公益出租，仍將改按一般用地稅率補徵土增稅，民眾不可掉以輕心。

屏東縣於6月至7月31日辦理清查，各縣市也將相關違規樣態視為清查重點。

地主出售自用住宅用地，若符合規定可申請按10%優惠稅率課徵土增稅，包括俗稱的「一生一次」及「一生一屋」優惠。不過除須符合自住住宅條件，還須符合出售前一定期間內未出租、未供營業使用等規定。

其中，「一生一次」優惠規定出售前一年內不得出租或供營業使用；「一生一屋」優惠則要求出售前五年內不得出租或供營業使用。值得注意的是，出租認定範圍不僅限一般租賃，若房屋曾作為公益出租，或參與社宅包租代管計畫，也屬出租行為，同樣不符優稅條件。

土增稅 公益 屏東縣

延伸閱讀

出租過還申報土增稅10%優稅！稅務局清查追稅中

盈餘投資享優稅 列管三年

相鄰房屋、上下層打通 別忘了用「這一招」省地價稅

年終獎金還沒發也能列費用？公司誤踩地雷補稅240萬元

相關新聞

台積電蟬聯繳稅王 鴻海、廣達緊追在後

隨著五月報稅季落幕，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電今年第九度蟬聯「繳稅王」，繳納營利事業所得稅近兩千億元，較前一年成長逾五成。

八大公股行庫「金援」台電 台銀扛逾千億

八大公股行庫「金援」台電三千億元，各行庫大致完成額度分配，其中台灣銀行將負責逾千億元，包辦三分之一至二分之一的額度，其他七家公股銀行分配的額度，則落在兩百億至六百億元不等。

台電融資3千億元 經長：短期融通 採購能源

台電累計虧損三千六百多億元，經濟部協調八大公股銀行辦理三千億元專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應。經濟部長龔明鑫表示，台電因能源採購需大筆資金，資金需求主要在短期融通；中華郵政董事長王國材則說，中華郵政與台電並無借貸關係，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。