台積電九度蟬聯繳稅王

隨報稅季結束，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電（2330）今年第九度蟬聯「繳稅王」，5月繳納營所稅近2,000億元，較前一年成長逾五成；鴻海逾150億元居次、幾乎翻倍成長；廣達則繳稅超過100億元，擠下聯電排名第三。

財政部統計，2025年營所稅結算申報件數約114.8萬件，與前一年度相比增加2.06％，因前年企業獲利大幅成長，自繳稅額為7,079.1億元、年增21.3％；基本稅額（最低稅負）249.4億元、年增14.1％，未分配盈餘申報自繳稅額也來到645.3億元，年增49.7％。

比對近期陸續公布的財報資料，不受台版晶片法案等租稅優惠影響，今年仍由台積電連霸繳稅王，繳稅金額較去年成長逾五成，來到近2,000億元。鴻海則受惠於AI伺服器強勁需求，帶動雲端網路產品營收占比顯著提升，帶動營收大幅成長，繳稅超過150億元排名第二，成長率也接近翻倍；AI伺服器大廠廣達則是打敗聯電，拿下今年繳稅榜上的第三名，繳稅超過100億元。

比較各地區國稅局，北區國稅局因轄區涵蓋上市櫃公司、新竹科學園區、多個工業區等，營所稅申報件數及自繳稅額仍居冠，結算申報件數約39.7萬件、年增2.3％，自繳稅額為3,685.9億元、年增28.7％。

中區國稅局也因轄區包含科學園區與工業區，結算申報件數約28.3萬件居次，但自繳稅額為585.1億元；自繳稅額居次者為台北國稅局，今年自繳稅額為2,209.3億元、年增28.5％。