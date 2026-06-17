台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2,000億元「成長逾5成」 第二名是這公司

隨報稅季結束，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電（2330）今年繼續蟬聯「繳稅王」，5月仍繳納營所稅近2,000億元，較去年成長逾5成；鴻海（2317）逾150萬元居次；廣達（2382）則是以超過100億元排名第三。

據財政部統計，2025年度營所稅結算申報件數約114.8萬件、與前一年度相比增加2.06％，因去年企業獲利大幅成長，自繳稅額為7,079.13億元、年增21.33％；基本稅額249.4億元、年增14.15％，未分配盈餘申報自繳稅額也來到645.37億元，年增49.71％。

比較各地區國稅局，北區國稅局因轄區涵蓋上市櫃公司、新竹科學園區、多個工業區等，營所稅申報件數及自繳稅額仍居冠，結算申報件數約39.7萬件、年增2.33％，自繳稅額為3,685.93億元、年增28.76％；中區國稅局也因為轄區包含科學園區與工業區，結算申報件數約39.7萬件居次，但自繳稅額為585.14億元；自繳稅額居次者為台北國稅局，今年自繳稅額為2,209.33億元、年增28.5％。