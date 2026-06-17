FB直播代購加拿大貨賣近4千萬 漏報營業稅下場慘了

隨著跨境電商、社群團購及直播帶貨盛行，許多人透過網路代購海外商品販售給國內消費者。不過，財政部中區國稅局提醒，若進口貨物先集中運送到台灣的倉庫、工作室或代收點，再進行拆包、分裝、配送及收款等作業，已非單純代辦物流，而屬於在台灣境內銷售貨物，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅，否則恐面臨補稅及裁罰。

中區國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，外國企業若在我國設有固定營業場所，該場所即屬營業人；另外，銷售貨物若需移運交付，而起運地位於台灣境內，也屬境內銷售貨物，應依法課徵營業稅。

國稅局指出，近年常見的海外代購模式中，消費者雖然購買的是境外商品，但商品會先透過集運方式運送至國內倉庫、工作室或代收點，再由業者進行拆包、重新包裝、出貨配送、收取貨款及處理退換貨等作業。由於相關銷售流程已在台灣境內完成，因此依法認定屬於境內銷售貨物行為，應辦理稅籍登記及申報繳納營業稅。

國稅局舉例，小明（化名）替境外公司透過Facebook直播銷售加拿大商品，貨物先集運至台灣境內倉庫，再經檢查、重新包裝後配送給國內消費者。由於境外公司未在台灣辦理稅籍登記，因此由小明出面與國內直播訂單整合平台、物流及超商店到店業者簽約，並負責租借倉庫、理貨、收款、支付運費、廣告費及進貨款等營運事務。

經國稅局查核發現，小明實際負責該境外公司在台灣的銷售及營運活動，屬於境內固定營業場所的實際行為人。其透過網路在台灣銷售貨物，累計銷售額高達3,948萬餘元，卻未依規定辦理稅籍登記及申報營業稅。國稅局因此核定補徵營業稅197萬餘元，並依所漏稅額裁處0.5倍罰鍰98.7萬餘元，合計補稅及罰鍰近296萬元。

國稅局提醒，凡協助國外購物網站或境外業者在台從事商品分裝、配送及收款等業務者，應自行檢視是否已符合營業人身分，依法辦理稅籍登記及報繳營業稅，以免因疏忽而遭補稅及裁罰。不過，若在未經檢舉、未被稽徵機關調查前，主動補辦稅籍登記並補報補繳漏稅款，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，可適用自動補報補繳制度，免予處罰。