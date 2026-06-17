快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

相鄰房屋、上下層打通 別忘了用「這一招」省地價稅

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
地價稅開徵之前，先弄懂地價稅自用相關條件，才不會白白錯失節稅機會。圖／聯合報系資料照片
地價稅開徵之前，先弄懂地價稅自用相關條件，才不會白白錯失節稅機會。圖／聯合報系資料照片

地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限。北市稅捐處指出，若擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記申請，自住優惠稅率繳納地價稅。

北市稅捐處納保官指出，日前一名陳先生收到北市稅捐處改課地價稅公文，得知因成年子女遷出戶籍，地價稅被改按一般用地稅率課徵。陳先生認為實際仍是家人居住，面對地價稅無端變貴，氣憤地提起訴願。

北市稅處納保官主動了解案情後，深入了解發現相鄰的兩間房屋早已打通使用，納保官便貼心輔導重新申請，最終經現勘核認恢復自住優惠稅率，保障應有的租稅權益，陳先生也撤回訴願，化解爭議。

北市稅處納保官提醒，依稅法規定，地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限。若擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記得於當年9月22日地價稅特別稅率申請截止日前向稅捐機關提出申請，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅，申請核准後如仍符合自用住宅用地規定，無須重複提出申請。

為強化納稅服務，稅捐處官網設有「納稅者權利保護專區」，提供各單位納保官姓名及聯絡方式，民眾可透過視訊、電話、郵寄、傳真或財政部網站線上申請納保官協助處理稅捐案件。民眾如有任何地方稅疑問，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，或撥打國地稅免付費電話0800-000-321、該處服務電話02-23949211轉分機181、182，有專人服務及解答。

地價稅 北市 自用住宅

延伸閱讀

出租過還申報土增稅10%優稅！稅務局清查追稅中

長照扣除額 三大排富條款

預售屋轉賣子女 有條件免稅

都更免繳「找補款」 要課綜所稅

相關新聞

喪屍菸彈改列一級毒品！法務部：販賣最重處死刑

鑑於當前「依托咪酯」（喪屍菸彈）類毒品氾濫，嚴重危害國人健康及社會安全，法務部17日召開毒品審議委員會會議，依毒品成癮性、濫用性及對社會危害性之程度，審議通過將九項毒品提升為第一級毒品。

FB 直播代購加拿大貨賣近4千萬 漏報營業稅下場慘了

隨著跨境電商、社群團購及直播帶貨盛行，許多人透過網路代購海外商品販售給國內消費者。不過，財政部中區國稅局提醒，若進口貨物先集中運送到台灣的倉庫、工作室或代收點，再進行拆包、分裝、配送及收款等作業，已非單純代辦物流，而屬於在台灣境內銷售貨物，應依法辦理稅籍登記並報繳營業稅，否則恐面臨補稅及裁罰。

相鄰房屋、上下層打通 別忘了「這一招」省地價稅

地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限。北市稅捐處指出，若擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記申請，自住優惠稅率繳納地價稅。

端午節前夕 高雄關緝獲轉口櫃匿藏香菸

高雄海關17日宣布，6月10日於高雄港第42號碼頭查獲5只走私香菸轉口櫃，經清點數量高達2,320箱（計116萬包），市價逾新臺幣9,000萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。