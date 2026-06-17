相鄰房屋、上下層打通 別忘了用「這一招」省地價稅

地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限。北市稅捐處指出，若擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記申請，自住優惠稅率繳納地價稅。

北市稅捐處納保官指出，日前一名陳先生收到北市稅捐處改課地價稅公文，得知因成年子女遷出戶籍，地價稅被改按一般用地稅率課徵。陳先生認為實際仍是家人居住，面對地價稅無端變貴，氣憤地提起訴願。

北市稅處納保官主動了解案情後，深入了解發現相鄰的兩間房屋早已打通使用，納保官便貼心輔導重新申請，最終經現勘核認恢復自住優惠稅率，保障應有的租稅權益，陳先生也撤回訴願，化解爭議。

北市稅處納保官提醒，依稅法規定，地價稅自用住宅用地按稅率2‰課徵，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬以1處為限。若擁有的多處房地是左右相鄰或上下層打通使用，且其中一戶由土地所有權人、配偶或直系親屬之一辦妥戶籍登記，請記得於當年9月22日地價稅特別稅率申請截止日前向稅捐機關提出申請，若符合自用住宅用地條件，可同享自住優惠稅率繳納地價稅，申請核准後如仍符合自用住宅用地規定，無須重複提出申請。

為強化納稅服務，稅捐處官網設有「納稅者權利保護專區」，提供各單位納保官姓名及聯絡方式，民眾可透過視訊、電話、郵寄、傳真或財政部網站線上申請納保官協助處理稅捐案件。民眾如有任何地方稅疑問，可就近向稅捐處所屬分處洽詢，或撥打國地稅免付費電話0800-000-321、該處服務電話02-23949211轉分機181、182，有專人服務及解答。