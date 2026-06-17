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端午節前夕 高雄關緝獲轉口櫃匿藏香菸

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄海關17日宣布，6月10日於高雄港第42號碼頭查獲5只走私香菸轉口櫃，經清點數量高達2,320箱（計116萬包）。照片／海關提供
高雄海關17日宣布，6月10日於高雄港第42號碼頭查獲5只走私香菸轉口櫃，經清點數量高達2,320箱（計116萬包）。照片／海關提供

高雄海關17日宣布，6月10日於高雄港第42號碼頭查獲5只走私香菸轉口櫃，經清點數量高達2,320箱（計116萬包），市價逾新臺幣9,000萬元。

高雄關進一步說明，查緝關員系統性分析過濾高風險標的，發現5只40呎轉口櫃卸存於高雄港第42碼頭，欲轉口運往韓國，綜合研判核屬高風險貨櫃。

開櫃初步檢視來貨為滿櫃冷凍食品，改以大型貨櫃X光機掃描，儀檢判讀影像呈現異常，疑似夾藏其他貨物。經拆櫃搬運後，始發現貨櫃內前半部皆以冷凍食品為掩飾，其後為包裝黑色防水袋之未申報香菸，核與艙單申報及提單所載貨名不符，同時涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，已依法查扣。

高雄關呼籲，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除持續加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境，同時鼓勵民眾勇於檢舉不法走私。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

端午節 高雄 海關

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