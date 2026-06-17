夫妻換屋常踩雷！新房登記老婆名下卡在這條件無法退稅

許多民眾換屋時，會利用土地增值稅重購退稅機制減輕稅負，但若新買的土地登記在配偶名下，即使是夫妻共同居住，也可能喪失退稅資格。台南稅務局提醒，申請土地增值稅重購退稅最重要的條件之一，就是出售舊土地與購買新土地的所有權人必須是同一人，若所有權人不同，即不符合退稅規定。

稅務局表示，依規定，民眾出售自用住宅用地後，若在2年內完成「先買後賣」或「先賣後買」，且新購土地地價超過原出售土地地價，在符合相關自用住宅條件下，可就已繳納的土地增值稅申請重購退稅，以減輕換屋負擔。

不過，許多人在購屋時會因貸款、財產規劃或其他考量，將新房地登記在配偶名下，卻忽略重購退稅對所有權人的要求。稅務局舉例，林先生出售自己名下的自用住宅用地後，再以太太名義購買新的自用住宅用地，雖然兩筆土地都屬自住房屋使用，但由於出售土地與購買土地的所有權人並非同一人，因此不符合土地增值稅重購退稅規定，無法申請退還已繳納的土地增值稅。

稅務局進一步說明，土地所有權人必須一致，但房屋部分規定較為彈性。出售及重購的自住房屋，除了可以由土地所有權人本人持有外，也可以由其配偶或直系親屬所有，不受必須同一人的限制。

稅務局提醒，實務上常見民眾誤以為夫妻屬同一家庭，只要購買新屋即可適用重購退稅，結果因新購土地登記在配偶名下而遭駁回申請。民眾若有換屋規劃，應事先確認土地所有權登記方式及相關規定，以免錯失重購退稅權益。