房屋稅基評定 三升兩凍漲

房屋稅基每三年評定一次，今年輪到五縣市重新評定。截至昨（16）日，五縣市都已完成，台北市、苗栗縣房屋標準單價確定凍漲，新北市已公告調升，尚未公告的台中市、高雄市預期也都將調升，五縣市呈現「二凍三升」。

重新評定的稅基適用於今年7月1日後新建、增建、改建房屋，既有房屋不受影響，也就是說，稅基調升代表新屋房屋稅可能加重，反映在明年期房屋稅。

依規定，今年包含台北市、新北市、台中市、高雄市、苗栗縣五縣市應依規定重評房屋標準價格（房屋稅基）。

台北市、新北市、苗栗縣皆已公告，台中市、高雄市已於6月初完成不動產評價委員會評定作業，目前正進行相關流程。

台北市今年1月就完成評定並對外公告，適用明年期開徵房屋稅的房屋構造標準單價、房屋折舊率及耐用年數表將不調整，主因2023年時已調整新屋標準單價10％，參據全國及台北市營造工程物價總指數，計算調整基期漲幅，僅分別微幅上升2.58％、1.09％。

同時，台北市調整60條地段率，異動約1.4萬戶，占房屋稅開徵戶數約1.3％，多數房屋不受影響，其中43條調升地段率。

新北市今年4月底也完成評定，以近三年營造工程物價指數為評量基準，成長幅度達11.4％，但為避免負擔過重，房屋標準單價調升5％。地段率共調整133條街路，其中調升132條、調降一條，影響戶數約9.56萬戶，稅額增加約1.2億元。

至於台中市、高雄市則在6月初完成委員會審議，近期將會公告，預期兩縣市都將調升房屋標準單價；苗栗縣則已於6月中公告，房屋標準單價不予調整，但有54條地段率將調整。

今年應調整房屋標準價格的五縣市中，就有四個為直轄市。

財政部近年積極督促地方政府調整稅基，依據調整情形是否達標，依序分為綠燈、淺綠燈、黃燈、紅燈，愈接近綠燈表示與基準年調幅愈高。

今年應調整的縣市中，台北市、新北市、苗栗縣、高雄市皆列在「綠燈」；台中市列為「淺綠燈」。

依《房屋稅條例》規定，房屋標準價格每三年重行評定一次，並應依其耐用年數予以折舊，按年遞減其價格，調整範圍則視調整當年實際調查情形提報至不動產評價委員會討論決議而定。