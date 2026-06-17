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法拍車過戶 須繳清欠費

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局提醒，民眾購買法拍車輛，必須將前車主積欠的使用牌照稅、罰鍰繳清，才能辦理過戶。不少民眾以為買法拍車可撿便宜，但卻未檢查車輛欠稅情況，導致過戶卡關。

依規定，車輛若仍積欠牌照稅或相關罰鍰，在欠稅未繳清前，不得辦理過戶登記，即使這些欠稅與罰鍰是前車主所留下，也必須由拍定人先行繳清，才能過戶。

稅務局指出，許多人參與法院或行政執行署拍賣車輛時，往往只關注拍賣價格，卻忽略車輛可能背負的稅務，部分法拍車因長期未繳牌照稅，甚至因違規衍生罰鍰，累積金額相當可觀。

稅務局說，民眾若因無力負擔額外欠稅及罰鍰，可能面臨得標後卻無法完成過戶的窘境，不但影響自身權益，也可能造成資金損失。

稅務局提醒，民眾參與法拍前務必做好功課，民眾除了解車況外，也應查詢車輛是否積欠牌照稅及罰鍰。

牌照稅 法拍 桃園市

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