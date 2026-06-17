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雇主給付工資 六個注意
勞動部昨（16）日提醒雇主，給付工資應符合《勞動基準法》規定，常見有六大NG態樣。
首先是未達最低工資，2026年起最低工資月薪29,500元、時薪196元。第二，未依約定日期給付工資。實務上常見雇主於勞工離職時遲發薪水，甚至擅自改變工資發給方式；或是遇假日、過年期間逕自延後發放工資。
第三，逕自扣發工資或薪資短少。實務上常發生雇主因勞工未返還制服、因駕駛公司車輛而發生車禍所衍生的車損或罰單、遲到數分鐘懲罰性扣薪資等事項，逕自扣發工資。勞雇雙方如對罰款或賠償責任發生爭執，雇主不能直接扣發工資。
第四，未置備工資清冊、未發放工資各項目計算方式明細。第五，未依法給付加班費，雇主不得片面規定一律只能補休。
第六，未依法給付國定假日出勤工資。雇主如需勞工於國定假日出勤，應徵得勞工同意，且當日工資應加倍發給。
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