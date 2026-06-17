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估列未實現費用 不得列報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

部分企業辦理營所稅結算申報時，會預先估列薪資或年終獎金支出，列為費用。

不過，財政部北區國稅局提醒，若相關薪資或獎金僅停留在帳面估列階段，並未具備明確給付義務或相關依據，屬未實現費用，就不能列為當期費用，否則可能面臨補稅。

依「營利事業所得稅查核準則」規定，除法律另有規定或經財政部專案核准的特定項目之外，原則上未實現的費用及損失不得認列。也就是說，企業雖可基於會計處理需要，依權責發生制估列相關費用，但在辦理營所稅申報時，仍須符合稅法規定，否則國稅局查核時可能剔除相關費用。

北區國稅局近期查核到一起違規案例，甲公司在辦理2024年營所稅結算申報時，列報應付薪資支出達1,200萬元。

國稅局檢視相關資料後發現，該公司僅於年度終了時，以會計分錄估列這筆費用，並未在公司章程載明相關獎金制度，也未經股東會事先決議，更無法提出與員工間事前約定的獎金發放標準或相關證明文件。

由於這筆支出欠缺明確的給付義務基礎，未達可認列費用的條件，國稅局認定屬於未實現費用，依現行規定將1,200萬元費用全數剔除，並補徵營所稅240萬元。

國稅局說明，企業若要認列薪資、獎金等支出作為費用，須具備合理且明確的給付依據，例如公司章程規定、股東會決議、董事會決議，或勞動契約、獎金辦法等相關文件，以證明公司確實負有支付義務，而非僅為降低稅負而於帳上預先估列。

國稅局表示，企業應區分會計認列與稅務認列差異，即使依會計原則可估列相關費用，不代表稅法允許列報扣除，提醒企業留意相關規定，以免日後遭查核補稅，甚至衍生處罰。

國稅局 營所稅 財政部

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