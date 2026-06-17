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廢清法三讀 納管光電板

經濟日報／ 記者歐芯萌邱琮皓／台北報導

立法院昨（16）日三讀通過《廢棄物清理法》，擴大納管廢棄物如太陽光電板，並提高非法棄置罰則，加上先前已三讀的《資源循環推動法》，環境部所提循環雙法都已順利闖關立院，接下來將持續推動相關子法修訂及配套，推動循環經濟發展。

廢清法三讀條文明定，修法後加重環境損害刑責，非法棄置刑期提高至七年，並可併科最高1,500萬元罰金，且針對棄置於生態、環境敏感地區加重其刑二分之一。

政院提案說明，環境部所提資源循環推動法及廢清法雙法修正，採「棍子與胡蘿蔔」並行，以「源頭減量、資源循環、流向管控及環境正義」為核心，透過「強力管制不法」與「導引產業轉型」雙管齊下，將廢棄物治理推向「全生命周期管理」的循環經濟新模式。

三讀條文規範，導入智慧監控即時追查。因應環保犯罪手法日新月異，考量土地等環境資源之有限性及不可回復性，為避免不法行為造成環境汙染或危害，導入電子圍籬科技執法措施，主管機關得裝設或利用監視攝錄系統及其他科技工具蒐集、掌握廢棄物流向資料，讓不法行為無所遁形。

同時建立新興廢棄物（如太陽能光電板）回收、清除、處理責任鏈。增訂再生能源發電設備等新興廢棄物之責任業者範圍及繳費義務，擴大生產者責任業者範圍，使製造、輸入及設置業者共同負擔新興廢棄物清除處理責任。

修法也整合事業廢棄物再利用管理權責，解決過去十個部會管理不一致情形。

三讀條文明定加重環境損害刑責，將非法棄置刑期上限從五年提高至七年，並可併科最高1,500萬元罰金，且針對棄置於生態、環境敏感地區加重其刑二分之一。

針對環境復原，除強化債權保全機制外，亦提前啟動假扣押程序，防止違法行為人脫產規避責任；並增訂處置義務人之連帶責任，明確規範公司負責人、控制公司及大股東責任，以確保汙染場址得以完成清理及環境復原，落實汙染者付費原則。

環境部 立法院

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