台商投資越南逾430億美元 資誠籲留意產地規範、稅務新制

面對全球供應鏈重組與地緣政治風險升高，越南憑藉穩定投資環境、完善FTA網絡、製造基礎及內需市場優勢，持續吸引台商布局。不過，資誠提醒，隨著產地規範及稅務優惠制度調整，企業也面臨更高的法遵與管理要求。

資誠聯合會計師事務所日前與駐台北越南經濟文化辦事處、越南財政部外國投資局共同舉辦研討會。

駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾表示，台灣長期是越南重要經貿與投資夥伴，越南近年積極發展國際金融中心、半導體、AI及綠色轉型產業，並透過17項自由貿易協定持續吸引外資。

越南外國投資局局長杜文史指出，截至2026年5月，台商在越南累計投資近3,500個項目，總投資額超過430億美元，涵蓋電子、資訊科技、精密機械、物流及新材料等產業。越南政府未來將持續簡化行政程序，並針對高科技、研發創新及綠色能源推出新一代投資獎勵措施。

資誠東南亞及印度業務服務協理廖御喆提醒，隨著各國關稅與貿易查核趨嚴，台商應留意產品產地認定及原產地證明規範，確認原料來源與製程安排符合要求，以降低補稅及通關風險。

此外，越南新修正企業所得稅法已生效，租稅優惠制度出現重大調整，未來企業不再因設立於一般工業區或投資達一定規模就能自動享有優惠。若符合科技企業、科技產品或工業輔助產品認證，最高可適用15年10%優惠稅率，並享有4年免稅、9年減半課稅優惠。

廖御喆指出，租稅優惠是以投資計畫或生產產品為認定基礎，企業若調整營運內容，可能影響優惠資格，因此應強化內部控管及帳務管理。資誠建議，台商布局越南應以長期經營角度規劃，並將稅務治理、法規遵循及供應鏈風險管理納入決策核心。