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年終獎金還沒發也能列費用？公司誤踩地雷補稅240萬元
不少企業在年度結算時，會先估列薪資或年終獎金支出，以反映當年度營運成本。不過，北區國稅局提醒，若相關薪資或獎金僅停留在帳面估列階段，並未具備明確給付義務或相關依據，屬於未實現費用，不得列報為當期費用，否則可能面臨補稅。
依《營利事業所得稅查核準則》第63條規定，除法律另有規定或經財政部專案核准的特定項目外，原則上未實現的費用及損失不得認列。也就是說，企業雖可基於會計處理需要，依權責發生制估列相關費用，但在辦理營利事業所得稅申報時，仍須符合稅法規定，否則國稅局查核時可能剔除相關費用。
北區國稅局近期就查核到一起違規案例，某甲公司在辦理2024年度營所稅結算申報案件時，發現該公司列報應付薪資支出高達1,200萬元。
國稅局進一步檢視相關資料後發現，該公司僅於年度終了時，以會計分錄估列這筆費用，並未在公司章程中載明相關獎金制度，也沒有經股東會事先決議，更無法提出與員工間事前約定的獎金發放標準或相關證明文件。
由於這筆支出欠缺明確的給付義務基礎，未達可認列費用的條件，國稅局認定屬於未實現費用，依規定將1,200萬元費用全數剔除，並補徵營所稅240萬元。
國稅局說明，企業若要認列薪資、獎金等支出作為費用，必須具備合理且明確的給付依據，例如公司章程規定、股東會決議、董事會決議，或勞動契約、獎金辦法等相關文件，以證明公司確實負有支付義務，而非僅為降低稅負而於帳上預先估列。
國稅局提醒，企業在辦理年度結算及報稅作業時，應區分會計認列與稅務認列的差異。即使依會計原則可以估列相關費用，也不代表稅法一定允許列報扣除。若屬稅法規定不得認列的未實現費用，應於結算申報時自行調減，以免日後遭查核補稅，甚至衍生相關處罰。
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