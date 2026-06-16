報關業者應落實個資保護與管理 違者最高可罰1,500萬

數位轉型時代下，個人資料保護已成企業永續經營與客戶信任的核心基石。基隆關16日表示，為確保民眾於委託報關過程中所涉隱私權益，財政部依據個人資料保護法訂定報關業個人資料檔案安全維護管理辦法（下稱安維辦法），報關業者應依規定落實個人資料保護及管理，以保障個人資訊隱私並維護商譽，對於未落實防護的罰則，最高可達新臺幣1,500萬元。

基隆關說明，依據安維辦法第2條、第3條、第6條及第21條規定，核心防護工作主要有三大面向。首先，業者應訂定「個人資料檔案安全維護計畫」，俾利推動執行並備查考；其次，「落實安全措施與管控」諸如指定專人管理，定期執行電腦掃毒，以防堵潛在資安漏洞。再者，「建置事故應變與通報機制」，業者倘遇個資洩漏等安全事故，可即時啟動應變措施以降低損害。更重要的是，在發現事故72小時內，應通報關務署，俾利機關及時掌握災情，與業者共度難關。

基隆關提醒，為協助業者降低法遵成本並加速建置流程，關務署官網已建置專屬「報關業者個資資訊專區」（路徑：首頁/資訊匯流/機關（公開）資訊/個資法公開專區/報關業者個資資訊專區），提供參考範本及通報表單，歡迎業者下載應用。考量個資法第48 條規定，對於未落實防護的罰則最高可達新臺幣1,500萬元，呼籲業者宜善用上述資源，檢視內部個資防護機制是否完備，以落實法規要求，守護企業商譽與客戶隱私。