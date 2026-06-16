得標後才知道來不及！法拍車最容易忽略這隱藏成本

法拍車看似有機會撿便宜，但民眾得標後不代表就能直接辦理過戶。桃園稅務局提醒，依現行規定，車輛若仍積欠使用牌照稅或相關罰鍰，在欠稅未繳清前不得辦理過戶登記，即使這些欠稅與罰鍰是前車主所留下，也必須由拍定人先行繳清，才能完成過戶程序。

許多人參與法院或行政執行署拍賣車輛時，往往只關注拍賣價格，卻忽略車輛可能背負的稅務問題，部分法拍車因長期未繳納使用牌照稅，甚至因違規衍生罰鍰，累積金額可能相當可觀，若拍定人未事先了解相關欠費情況，得標後才發現還需負擔一筆額外費用，將大幅增加實際購車成本。

依規定，車輛在辦理所有權移轉登記前，必須先完成欠稅及罰鍰清償，稅務局指出，即使欠繳稅款與罰鍰並非由拍定人所造成，只要是透過法拍取得車輛，仍須先代為繳清，否則監理機關不會受理過戶申請，車輛也無法合法上路使用。

稅務局說，民眾若因無力負擔額外欠稅及罰鍰，可能面臨得標後卻無法完成過戶的窘境，不但影響自身權益，也可能造成資金損失。因此，參與法拍前務必做好功課，除了了解車況外，也應查詢車輛是否積欠使用牌照稅及相關罰鍰，將這些成本一併納入購車預算評估。

稅務局提醒，法拍車價格雖然可能低於市場行情，但得標價並非最終取得成本。民眾下標前應先確認車輛欠稅情形，審慎評估自身負擔能力，再決定是否投標，以免誤以為撿到便宜，最後卻因欠稅問題無法完成過戶，反而得不償失。