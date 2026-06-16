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被查到漏稅才換負責人沒用！國稅局搬出函示：責任跑不掉

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
即使商號在違章行為發生後立即辦理負責人變更登記，稽徵機關仍會追究原負責人的責任。圖／聯合報系資料照片
即使商號在違章行為發生後立即辦理負責人變更登記，稽徵機關仍會追究原負責人的責任。圖／聯合報系資料照片

獨資商號若違反稅法規定，事後再變更負責人也無法規避責任。台北國稅局提醒，獨資商號如有漏稅、短報或其他違章情形，應以違章行為發生當時登記的負責人作為處罰對象，不會因事後更換負責人而改變。

台北國稅局查獲，近期有獨資商號在遭稽徵機關查獲違反稅法規定後，試圖透過變更負責人的方式，規避補稅及相關處罰。不過，依財政部函釋規定，獨資組織營利事業即使已辦妥負責人或商號變更登記，只要查獲的違章事實發生在變更之前，仍應以違章行為發生時登記的負責人作為論處對象。

國稅局進一步說明，獨資商號與公司不同，並不具有獨立法人格，雖然對外是以商號名義從事營業活動，但相關權利義務實際上仍歸屬於出資經營的自然人，也就是負責人本人，因此，若獨資商號有違反稅法規定的情形，依法應由當時經營該商號的負責人承擔補稅及受罰責任。

也就是說，即使商號在違章行為發生後立即辦理負責人變更登記，稽徵機關仍會追究原負責人的責任，不會因負責人異動而轉由新負責人承擔，也無法藉此免除應負的法律責任。

國稅局提醒，獨資商號負責人應確實依規定辦理稅務申報，避免因疏忽而產生漏稅或短報情形。若已發現有申報錯誤或漏報稅額，在尚未遭人檢舉，也尚未被稽徵機關或財政部指定調查人員查核前，可依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，自行補報並補繳漏稅款，有機會適用免罰規定，以降低後續稅務風險。

國稅局 財政部

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