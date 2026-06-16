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增稅…豪車恐首當其衝

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院建議調高特銷稅（奢侈稅），財政部莊翠雲允諾研議。以今年前四月稅收來看，奢侈稅共入帳9.69億元，其中有近98％來自高價小客車，若調高稅率，高價車衝擊最大。

據了解，財政部對於稅率調高將會審慎研議，原因之一是，台美關稅尚未定案，美國進口車若因此「掃到颱風尾」，恐影響關稅談判，是必須綜合考量的因素之一。

不過，美車零關稅利多，未來汽車若降價，未必會觸及奢侈稅門檻，財政部仍須進一步蒐集資料，審慎評估。

觀察近年奢侈稅變化，高價小客車均為主要稅源。去年全年奢侈稅收入56億元，來自高價小客車的稅收約55億元，占比達到98％，近年比重多維持在98%上下。

另外，立法院昨日審查所得稅法修正案，立委關注財政部委外研究指出，少子女化恐衍生財政黑洞。

莊翠雲表示，高齡化、少子女化確實會改變社會人口結構，財政部也正廣泛蒐集相關數據跟推估作為政策參考，這份委外研究並不是財政部立場。

她強調，政府會關注相關議題，目前財政健康，債務控管嚴謹，債務負擔率為22.7%，距離法定債限40.6%還有很大空間，仍具財政韌性。

門檻 財政部 莊翠雲

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