聽新聞
0:00 / 0:00
增稅…豪車恐首當其衝
立法院建議調高特銷稅（奢侈稅），財政部長莊翠雲允諾研議。以今年前四月稅收來看，奢侈稅共入帳9.69億元，其中有近98％來自高價小客車，若調高稅率，高價車衝擊最大。
據了解，財政部對於稅率調高將會審慎研議，原因之一是，台美關稅尚未定案，美國進口車若因此「掃到颱風尾」，恐影響關稅談判，是必須綜合考量的因素之一。
不過，美車零關稅利多，未來汽車若降價，未必會觸及奢侈稅門檻，財政部仍須進一步蒐集資料，審慎評估。
觀察近年奢侈稅變化，高價小客車均為主要稅源。去年全年奢侈稅收入56億元，來自高價小客車的稅收約55億元，占比達到98％，近年比重多維持在98%上下。
另外，立法院昨日審查所得稅法修正案，立委關注財政部委外研究指出，少子女化恐衍生財政黑洞。
莊翠雲表示，高齡化、少子女化確實會改變社會人口結構，財政部也正廣泛蒐集相關數據跟推估作為政策參考，這份委外研究並不是財政部立場。
她強調，政府會關注相關議題，目前財政健康，債務控管嚴謹，債務負擔率為22.7%，距離法定債限40.6%還有很大空間，仍具財政韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。