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課徵富人稅 立院有聲音…財長：三個月內提報告

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
近來不少投資人「錢」進台股，立委擔憂「以錢賺錢」恐加劇社會財富M型化，呼籲財政部參考美國課徵富人稅或調高現行特銷稅（奢侈稅）。財政部長莊翠雲15日對此回應，是否調整奢侈稅可研議，會在三個月內提出報告。圖／聯合報系資料照
近來不少投資人「錢」進台股，立委擔憂「以錢賺錢」恐加劇社會財富M型化，呼籲財政部參考美國課徵富人稅或調高現行特銷稅（奢侈稅）。財政部長莊翠雲15日對此回應，是否調整奢侈稅可研議，會在三個月內提出報告。圖／聯合報系資料照

近來不少投資人「錢」進台股，立委擔憂「以錢賺錢」恐加劇社會財富M型化，呼籲財政部參考美國課徵富人稅或調高現行特銷稅（奢侈稅）。財政部長莊翠雲昨（15）日對此回應，是否調整奢侈稅可研議，會在三個月內提出報告。

立法院財政委員會昨日審查《所得稅法》等28案。國民黨立委賴士葆質詢時指出，股市繼續飆漲，社會財富M型化持續惡化，幾乎人人都想要用錢賺錢，年輕人搶著當股市小白，他建議財政部應提高薪資特別扣除額，鼓勵辛苦用體力賺錢的勞工。

賴士葆指出，用錢賺錢、特別有錢的這些人，應該像美國一樣課徵5％「富人稅」，或考慮提高奢侈稅，像是買遊艇、買名車這些人，讓特別有錢的人多繳稅。

對此，莊翠雲允諾，是否調整奢侈稅稅率，可以研議，大約三個月之內提出報告。

至於薪資扣除額，莊翠雲表示，明年申報今年綜所稅時，薪資扣除額已自21.8萬元調高至22.7萬元。這是指所得稅法內建減稅機制，物價漲幅達標時，薪資扣除額就會隨漲幅調整。

財政部自2011年6月起，針對高額消費貨物課徵10％奢侈稅，並將稅收用途用於社會福利支出，照顧弱勢。課稅範圍包含完稅價達300萬元以上的小客車、供自用之飛機、直升機及超輕型載具；船身全長達30.48公尺的遊艇；完稅價格達50萬元以上的家具及保育類動物產品；每次50萬元以上且不可退還之入會權利等。

近三年奢侈稅每年約落在55億至66億元水準，其中又以高價小客車為最主要稅源。

另外朝野立委提案，爭取將最基本的法定公共年金（公教保、軍保、勞保、農保、國保）納入扣除額，或排除所得計算。民進黨立委郭國文表示，在建構社會安全體制的金字塔中，以共同共享扣除額的概念中，已陸續放行健保、農民儲金、勞退自提可享有保險扣除額或免稅額，為何勞保、國保、軍公教保險無法列入扣除額或排除？

國民黨立委李彥秀也指出，公保、軍保、勞保等雖可列入保險費扣除額，但2.4萬元列舉上限與壽險、健保共用，多數人早被壽險吃滿，她提案比照「勞退自願提繳」，將強制社會保險費排除於薪資所得之外。

對此，莊翠雲回應，這幾項性質不同，例如健保可列保險扣除額；勞退與農退等退休金在提繳不會計入所得，但是在退職時需另外課稅。

財政部 莊翠雲 賴士葆

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