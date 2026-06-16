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新車改裝費達1.5萬 要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少車主購買新車後，會依工作或使用需求加裝車廂、升降設備、冷藏設備等配件，財政部台北國稅局提醒，如果已經課徵貨物稅車輛在新領牌照登記後一年內改裝、加裝車身或設備，且設備完稅價格達1.5萬元以上，仍須依規定報繳貨物稅。

國稅局解釋，由於車輛改裝後，功能、使用價值提升，如符合前述條件，依法視同產製貨物行為，仍屬貨物稅課徵範圍。

國稅局指出，實務上常有業者誤以為車輛已完稅領牌，後續加裝設備不會再涉及貨物稅問題，然而，只要符合新領牌照後一年內、設備完稅價格達1.5萬元兩條件，承接改裝工程業者仍須依法報繳貨物稅。

舉例來說，小美購買一輛小貨車，並於2026年1月5日完成新領牌照登記，之後委託設備廠加裝車廂，並於同年3月1日完工。由於加裝車廂的完稅價格達10萬元，已超過法定門檻，設備廠須向國稅局報繳貨物稅，按現行稅率計算，應繳貨物稅1.5萬元。

貨物稅 國稅局 設備廠

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