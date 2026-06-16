短期擺攤展售 免另辦稅籍

近期各地演唱會、運動賽事及節慶活動熱絡，不少業者會把握人潮商機，到活動現場設攤販售商品。財政部高雄國稅局表示，營業人若在原本稅籍登記地以外地區舉辦短期展售，只要事先向原稅籍所在地國稅局辦理報備，並依法開立統一發票，即可免向活動所在地另行申請營業稅稅籍登記。

高雄國稅局表示，依營業稅法規定，營業人總機構及固定營業場所，原則上都應在開始營業前向主管稽徵機關辦理稅籍登記。

舉例來說，甲公司稅籍登記在高雄市仁武區，端午連假期間前往愛河河畔設攤販售節慶商品，雖擺攤地點位於三民區，但因屬臨時展售，只需事先向所轄分局報備，無須再向活動所在地另外申請稅籍登記。不過，活動期間仍須依法開立統一發票，並將相關銷售額併入公司營業額申報營業稅。