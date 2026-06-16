快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

預售屋轉賣子女 有條件免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，父母若將預售屋轉賣給子女，必須證明子女確實支付價款，並佐證資金來源，否則仍可能認屬為贈與，而被課徵贈與稅

台北國稅局表示，預售屋尚未完工交屋前，購屋人持有的並非房屋所有權，而是向建商請求交付房屋的權利，因此，父母在交屋前將預售屋轉讓給子女，實際上是移轉這項權利，依法屬於二親等以內親屬間財產移轉案件，須向國稅局申報。

國稅局說明，若子女確實支付父母已繳納的工程款，並能提出銀行匯款紀錄、存款來源等相關證明文件，證明購屋資金來自自身財產，經國稅局審查確認屬實際買賣行為，即可免課徵贈與稅。

反之，若子女無法提出付款證明，或資金來源交代不清，即使雙方主張是買賣，也可能被認定為父母無償移轉財產給子女，依《遺產及贈與稅法》規定課徵贈與稅。

舉例來說，王先生購買總價3,000萬元預售屋，轉讓時已支付500萬元工程款，後續以同樣價格轉讓給女兒，由女兒支付500萬元給父親，並承接後續2,500萬元價款直接支付建商。若女兒能提出付款流程及自有資金來源證明，經國稅局審認買賣屬實，即可免徵贈與稅。

實務上，過去有民眾為了規避贈與稅，親人之間假借成立買賣契約，實質上卻並未支付價款，為了避免這類避稅情況，國稅局審核時的關鍵，在於能否提出實際付款相關證明，以及資金來源，確保交易確實成立，而非刻意從事租稅安排。

國稅局提醒，近年預售屋轉讓情形增加，父母若規劃轉售預售屋給子女，務必妥善保存匯款紀錄、存摺資料及相關資金來源證明，以免日後遭認定為贈與而衍生補稅問題。

預售屋 國稅局 贈與稅

延伸閱讀

都更免繳「找補款」 要課綜所稅

未成年子女免稅額擬修法增50% 財部拚明年適用

新聞中的法律／特留分修法 五招提前部署

竹市稅籍異動即時通申辦破10萬件 臨櫃輔導非六都之冠

相關新聞

獨／央行評估對換屋族鬆綁管制措施 未在限期內賣屋者成數可少還1成

中央銀行將在周四召開理監事會議，除了央行會否升息，另一個受外界高度矚目的就是選擇性信用管制措施的鬆綁，而據知情人士透露，央行正在評估，是否對於有自住需求但卻遭受房市景氣下行衝擊的「換屋族」，採取管制措施鬆綁，方式很有可能是把18個月仍未順利賣出房屋的換屋族貸款成數，由原先的直接從8成降為6成，改成從8成降為7成。

房市關注 央行評估放寬換屋族貸款

中央銀行將於周四舉行第二季理監事會，外界關注房市管制措施是否鬆綁，知情人士透露，央行正在評估，是否針對有自住需求、卻受房市景氣下行衝擊的「換屋族」放寬管制措施，可能做法是把十八個月未賣出房屋的換屋族貸款成數，由現行從八成降為六成，改為降為七成。

打炒房效應 國人轉戰日本房市

中央銀行祭出打炒房措施，資金除了從房市移轉到股市，也從國內房市轉進到國外房市，其中又以日本最能獲得國人青睞。

對抗通膨 政院：穩定物價暫不退場

美國與伊朗宣布達成初步停戰協議，行政院昨天表示，仍會持續緊盯物價動態，各項穩定物價措施暫不退場，朝全年平均消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率低於百分之二目標努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。