預售屋轉賣子女 有條件免稅

財政部台北國稅局表示，父母若將預售屋轉賣給子女，必須證明子女確實支付價款，並佐證資金來源，否則仍可能認屬為贈與，而被課徵贈與稅。

台北國稅局表示，預售屋尚未完工交屋前，購屋人持有的並非房屋所有權，而是向建商請求交付房屋的權利，因此，父母在交屋前將預售屋轉讓給子女，實際上是移轉這項權利，依法屬於二親等以內親屬間財產移轉案件，須向國稅局申報。

國稅局說明，若子女確實支付父母已繳納的工程款，並能提出銀行匯款紀錄、存款來源等相關證明文件，證明購屋資金來自自身財產，經國稅局審查確認屬實際買賣行為，即可免課徵贈與稅。

反之，若子女無法提出付款證明，或資金來源交代不清，即使雙方主張是買賣，也可能被認定為父母無償移轉財產給子女，依《遺產及贈與稅法》規定課徵贈與稅。

舉例來說，王先生購買總價3,000萬元預售屋，轉讓時已支付500萬元工程款，後續以同樣價格轉讓給女兒，由女兒支付500萬元給父親，並承接後續2,500萬元價款直接支付建商。若女兒能提出付款流程及自有資金來源證明，經國稅局審認買賣屬實，即可免徵贈與稅。

實務上，過去有民眾為了規避贈與稅，親人之間假借成立買賣契約，實質上卻並未支付價款，為了避免這類避稅情況，國稅局審核時的關鍵，在於能否提出實際付款相關證明，以及資金來源，確保交易確實成立，而非刻意從事租稅安排。

國稅局提醒，近年預售屋轉讓情形增加，父母若規劃轉售預售屋給子女，務必妥善保存匯款紀錄、存摺資料及相關資金來源證明，以免日後遭認定為贈與而衍生補稅問題。