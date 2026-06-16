盈餘投資享優稅 列管三年

企業利用未分配盈餘從事實質投資，可享有租稅優惠，不過若列報實質投資減除後，在三年列管期間內，將相關資產轉售、出租、轉借或變更用途，不再供自行生產及營業使用，將喪失原有租稅優惠，除須補稅外還要加計利息。

《產業創新條例》規定，公司若將盈餘用於興建或購置自用建築物、軟硬體設備或技術，且達一定金額（100萬元以上），可列為未分配盈餘的減除項目，依規定，相關資產須持續供自行生產或營業使用。

若在未分配盈餘申報期限屆滿次日起，或申請更正重行計算未分配盈餘次日起三年內，將這些資產轉借、出租等，導致不再供自行生產或營業使用，就須補繳原本已減除或退還稅款。

實務上不少企業誤以為，只要完成投資並取得租稅優惠，後續即可自由處分相關資產，但這項租稅優惠目的在於鼓勵企業將資金投入長期生產及營運，而非僅為取得租稅利益後立即處分資產。

依規定，除特定企業併購情形外，相關資產在三年內都應持續供企業自行生產或營業使用。若因公司合併、分割，或依企業併購法規定收購，而將資產移轉給存續公司、新設公司或收購公司，且移轉後仍持續供自行生產或營業使用，則不在補稅範圍內。

舉例來說，A公司申報2022年未分配盈餘時，列報500萬元實質投資減除金額，相關支出為2023年間購置並投入生產使用的機器設備。不過該公司2025年便將設備出售，未符合持續供自行生產或營業使用規定，遭國稅局剔除、補稅並加計利息。

國稅局進一步說明，利息計算期間自未分配盈餘申報期限屆滿次日，或領取退稅款次日起算，至實際繳納稅款當日止，並按郵政儲金1年期定期儲金固定利率按日計息。

國稅局提醒，企業辦理營所稅結算申報及未分配盈餘申報時，若適用實質投資減除優惠，除應留意投資支出是否符合規定外，也應持續追蹤後續資產使用情形及持有期間，避免因提前出售、出租或變更用途，而面臨補稅及加計利息。