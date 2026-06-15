炒股加劇社會M型化 財政部允研議檢討奢侈稅

股市繼續飆漲，導致社會財富的M型化持續惡化，國民黨立委賴士葆15日在立法院財政委員會質詢時指出，薪資所得占所得總額約7成，建議薪資特別扣除額可以提高，用以鼓勵「勞動力所得」的廣大勞工，讓特別有錢的人多繳稅。財政部莊翠雲也允諾會檢討調整特銷稅。

立法院財政委員會15日審查「所得稅法」28案。賴士葆指出，股市繼續飆漲，導致社會財富的M型化持續惡化，現在炒股變成全民運動，幾乎人人都在用錢賺錢，連年輕人都要搶著當股市小白，建議財政部應該要提高薪資特別扣除額，鼓勵那些辛苦用體力賺錢的人。財政部莊翠雲表示，薪資特別扣除額明年將由21.8萬元提高至22.7萬元。

賴士葆指出，用錢賺錢的這些人、特別有錢的那些人，應該像美國一樣課徵5％的「富人稅」或是可以提高特銷稅（奢侈稅），像是買遊艇、買名車的這些人。他說，要鼓勵用勞動所得的人，讓那些特別有錢的人多繳稅。對此，莊翠雲允諾，是否調整特銷稅稅率，可以研議，大約3個月內提出報告。