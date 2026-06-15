快訊

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

台股飆漲掀M型化憂慮 立委籲提高薪資扣除額、研議富人稅

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
立委建議財政部提高薪資所得特別扣除額，並徵富人稅，財政部長莊翠雲回應，現行確實已有特銷稅制度，對於立委想法，將進一步研究評估，3個月內出爐。圖／本報資料照片
立委建議財政部提高薪資所得特別扣除額，並徵富人稅，財政部長莊翠雲回應，現行確實已有特銷稅制度，對於立委想法，將進一步研究評估，3個月內出爐。圖／本報資料照片

立法院財政委員會今（15）日審查「所得稅法」相關修正案，國民黨立委賴士葆質詢時指出，台股近期持續飆漲，市場掀起投資熱潮，但也可能讓社會M型化現象更加惡化。他建議財政部提高薪資所得特別扣除額，鼓勵民眾持續透過專業與勞力賺錢，不應讓社會一味追求「用錢賺錢」。

對此，財政部長莊翠雲回應，將進一步研究評估，3個月內可以出爐。

賴士葆表示，現在不少人辭職投入股市，炒股幾乎變成全民運動，甚至有許多股市「小白」每天追逐股價漲跌。他說，投資股票並非不可，但政府應該鼓勵民眾不要忘記勞動所得的重要性，尤其薪資所得對綜合所得稅貢獻相當高，受薪階級仍是稅收重要來源，因此應從稅制上給予更多支持。

莊翠雲表示，所得稅占整體稅收比重超過五成，其中營利事業所得稅占比較高，綜合所得稅約占兩成多。至於薪資所得特別扣除額，115年度已調高至22萬7000元，較114年度增加約9000元，民眾明年申報所得稅時即可適用。

賴士葆認為，面對財富分配失衡與M型化加劇，薪資所得特別扣除額仍可再提高。他並進一步建議財政部研究針對高資產族群課徵更高稅負，例如參考美國部分州對高資產人士課徵額外稅負的做法，研議富人稅、豪宅稅，或提高高價商品的特種貨物及勞務稅稅率。

賴士葆指出，目前台灣已對300萬元以上小客車、飛機、直升機、遊艇等高價物品課徵10%特銷稅，俗稱「奢侈稅」，但在資產價格上漲與財富差距擴大的背景下，相關稅率是否仍符合租稅公平，財政部應重新檢討。

莊翠雲回應，現行確實已有特銷稅制度，對於立委提出富人稅及特銷稅檢討方向，財政部將進一步研究評估，相關檢討約3個月內可以出爐。

莊翠雲

延伸閱讀

立委提案職類保費、健檢納所得稅扣除額 財政部給軟釘子

未成年子女免稅額擬修法增50% 財部拚明年適用

AI繁榮背後的危機／AI紅利分享不均 動搖台灣稅基

朝野立委爭取軍公教勞國保費免計所得 財政部：性質與退休金不同

相關新聞

台股飆漲掀M型化憂慮 立委籲提高薪資扣除額、研議富人稅

立法院財政委員會今（15）日審查「所得稅法」相關修正案，國民黨立委賴士葆質詢時指出，台股近期持續飆漲，市場掀起投資熱潮，但也可能讓社會M型化現象更加惡化。他建議財政部提高薪資所得特別扣除額，鼓勵民眾持續透過專業與勞力賺錢，不應讓社會一味追求「用錢賺錢」。

他出「奇招」獨呑母透天、兩兄提告慘賠千萬 專家：誤解法條

土地法第43條規定「依本法所為之登記，有絕對效力。」很多人因此以為，只要父母親的不動產，登記移轉到自己名下，其他兄弟姐妹就沒輒了，但事實並非如此。

預售屋轉讓子女以為免稅？國稅局點名最常漏掉這關鍵

父母將預售屋轉讓給子女愈來愈常見，尤其在房價高漲下，不少家庭會透過讓子女承接預售屋方式進行資產安排。不過，台北國稅局提醒，二親等內親屬間移轉預售屋，若無法證明子女確實支付價款及資金來源，仍可能被認定為贈與而課徵贈與稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。