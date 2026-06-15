台股飆漲掀M型化憂慮 立委籲提高薪資扣除額、研議富人稅

立法院財政委員會今（15）日審查「所得稅法」相關修正案，國民黨立委賴士葆質詢時指出，台股近期持續飆漲，市場掀起投資熱潮，但也可能讓社會M型化現象更加惡化。他建議財政部提高薪資所得特別扣除額，鼓勵民眾持續透過專業與勞力賺錢，不應讓社會一味追求「用錢賺錢」。

對此，財政部長莊翠雲回應，將進一步研究評估，3個月內可以出爐。

賴士葆表示，現在不少人辭職投入股市，炒股幾乎變成全民運動，甚至有許多股市「小白」每天追逐股價漲跌。他說，投資股票並非不可，但政府應該鼓勵民眾不要忘記勞動所得的重要性，尤其薪資所得對綜合所得稅貢獻相當高，受薪階級仍是稅收重要來源，因此應從稅制上給予更多支持。

莊翠雲表示，所得稅占整體稅收比重超過五成，其中營利事業所得稅占比較高，綜合所得稅約占兩成多。至於薪資所得特別扣除額，115年度已調高至22萬7000元，較114年度增加約9000元，民眾明年申報所得稅時即可適用。

賴士葆認為，面對財富分配失衡與M型化加劇，薪資所得特別扣除額仍可再提高。他並進一步建議財政部研究針對高資產族群課徵更高稅負，例如參考美國部分州對高資產人士課徵額外稅負的做法，研議富人稅、豪宅稅，或提高高價商品的特種貨物及勞務稅稅率。

賴士葆指出，目前台灣已對300萬元以上小客車、飛機、直升機、遊艇等高價物品課徵10%特銷稅，俗稱「奢侈稅」，但在資產價格上漲與財富差距擴大的背景下，相關稅率是否仍符合租稅公平，財政部應重新檢討。

莊翠雲回應，現行確實已有特銷稅制度，對於立委提出富人稅及特銷稅檢討方向，財政部將進一步研究評估，相關檢討約3個月內可以出爐。