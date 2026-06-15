朝野立委爭取軍公教勞國保費免計所得 財政部：性質與退休金不同

立法院財政委員會15日審查「所得稅法」28案。朝野立委紛紛提案，爭取最基本的法定公共年金（公教保、軍保、勞保、農保、國保）應該要可以另外成立一個獨立的扣除額，或是直接排除所得計算。對此，財政部長莊翠雲表示，這些保費與退休金、健保性質不同，目前也都可以列入保費扣除額。

民進黨立委郭國文質詢時直指「所得稅謬點」。他說，在建構社會安全體制的金字塔中，除了最底層的社會救助之外，其他第一層到第三層都是自己繳納自己的保費，以共同共享扣除額的概念中，已經陸續放行健保可享有保險扣除額、在免稅額的部分，也放行農民儲金、勞退自提。

他指出，但是為什麼勞保、國寶、軍公教保險都沒有辦法列入扣除額或是也不可排除？他說，他也提案，在社會安全網相關的保險，應該獨立出來成為一個單獨的扣除額。

國民黨立委李彥秀也指出，「為什麼自願多存的免稅，但強制被扣的反而扣稅？」她認為，越是強制、越沒有選擇權的支出，越應該被排除，但現行法剛好相反，而且公保、軍保、勞保等雖然可以列入保險費扣除額，但是2.4萬列舉上限與壽險、健保共用，多數人早被壽險吃滿；採標準扣除額者更無適用餘地。她提案，比照「勞退自願提繳」，將強制社會保險費排除於薪資所得之外。

對此，財政部長莊翠雲表示，這幾項性質不同，例如健保可以列保險扣除額，而且從扣除，健保未來的費用是直接支付給醫療院所，不是給繳保費的人；勞退與農退等退休金，在提繳不會計入所得，但是在退職所得時需要另外課稅；公保、勞保等各種強制保險都是保險性質，在保費扣除額部分可以扣除。