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預售屋轉讓子女以為免稅？國稅局點名最常漏掉這關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
預售屋轉讓給子女看似單純，實務上卻是常見的贈與稅查核類型。示意圖／永慶房屋提供
預售屋轉讓給子女看似單純，實務上卻是常見的贈與稅查核類型。示意圖／永慶房屋提供

父母將預售屋轉讓給子女愈來愈常見，尤其在房價高漲下，不少家庭會透過讓子女承接預售屋方式進行資產安排。不過，台北國稅局提醒，二親等內親屬間移轉預售屋，若無法證明子女確實支付價款及資金來源，仍可能被認定為贈與而課徵贈與稅

國稅局表示，預售屋尚未完工交屋前，購屋人持有的並非房屋所有權，而是向建商請求交付房屋的權利，因此，父母在交屋前將預售屋轉讓給子女，實際上是移轉這項權利，依法屬於二親等以內親屬間財產移轉案件，須向國稅局申報。

國稅局進一步說明，若子女確實支付父母已繳納的工程款，並能提出銀行匯款紀錄、存款來源等相關證明文件，證明購屋資金來自自身財產，經國稅局審查確認屬實際買賣行為，即可免課徵贈與稅。

反之，若子女無法提出付款證明，或資金來源交代不清，即使雙方主張是買賣，也可能被認定為父母無償移轉財產給子女，依遺產及贈與稅法規定課徵贈與稅。

舉例來說，王先生購買總價3,000萬元預售屋，轉讓時已支付500萬元工程款，後續以同樣價格轉讓給女兒，由女兒支付500萬元給父親，並承接後續2,500萬元價款直接支付建商。若女兒能提出付款流程及自有資金來源證明，經國稅局審認買賣屬實，即可免徵贈與稅。

國稅局提醒，近年預售屋轉讓情形增加，父母若規劃由子女接手預售屋，務必妥善保存匯款紀錄、存摺資料及相關資金來源證明，以免日後遭認定為贈與而衍生補稅問題。

贈與稅 國稅局 預售屋

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