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人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

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專家提建議 闢綠色稅源

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

少子女化醞釀財政風暴，財政部委外研究中，專家提供五大建議，以減輕中央財政壓力。

首先，少子女化下，個人綜所稅收入總額將減少，稅改應將人口結構變化納入考量，審慎規劃提高消費稅、財產稅比重，減輕對所得稅依賴，例如適度調整營業稅。

其次，調整勞動所得稅負，一方面要設法提升勞動人口參與率，也要檢討各項租稅、福利措施，取消或改正所有可能傷害工作誘因的規定。

第三，推動環境永續淨零碳排，開闢綠色稅源，建議政府應慎重考慮課徵碳稅。

第四，強化特種消費稅的課稅效果，設計良好的「罪惡稅」如菸酒稅、含糖飲料稅，開拓收入財源，因應人口老化的支出需求。

最後，因應人口老化，重新檢討政府支出結構。受人口老化衝擊較大的政府支出主要包括教育、退撫、社福與醫療等，在一定的政府預算限制下，必將對政府其他支出造成排擠效應，政府應審慎檢討與評估對政府財政韌性衝擊及整體施政效能影響。

消費稅 財政部 中央

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