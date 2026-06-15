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長照扣除額 三大排富條款

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

家中若有需要長期照顧的失能者，報稅時可適用「長期照顧特別扣除額」，每人每年可扣除18萬元。財政部中區國稅局提醒，這項扣除額設有三大「排富條款」，申報時應特別留意。

中區國稅局表示，自2025年1月1日起，納稅人、配偶或受扶養親屬，只要符合衛福部規定的身心失能且需長期照顧條件，並檢附相關證明文件，即可申報長照特別扣除額，每人每年可扣除18萬元，有效降低家庭報稅負擔。

國稅局指出，長照扣除額設有排富限制，若納稅人屬高所得族群，就不得適用。首先，納稅人在扣除長照特別扣除額及房屋租金支出特別扣除額後，綜所稅適用稅率仍達20%以上；或採本人、配偶薪資所得或各類所得分開計稅後，適用稅率達20%以上者，也不得列報。

第二，若納稅人選擇股利按28%單一稅率分開計稅；第三，基本所得額超過750萬元。只要有前述三種情況，都不適用長照扣除額。

長照 國稅局 衛福部

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