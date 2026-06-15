都更免繳「找補款」 要課綜所稅

近年不少地主透過權利變換方式參與都更，財政部台北國稅局提醒，若地主實際分回的房地價值，超過原本應分配權利價值，原本應支付實施者（建商）差額價金（俗稱找補款），若建商同意免繳，這筆找補款仍屬「其他所得」，須課徵綜所稅。

台北國稅局說明，地主提供土地參與都市更新，若採權利變換方式實施，最終分配的房地價值可能與原本可分配權利價值不同。

依《都市更新條例》規定，若地主實際獲配房地權利價值高於應分配權利價值，超出部分原則上須向實施者繳納差額價金；反之，若獲配價值較低，則由實施者補償差額。

實務上，部分都更案件會由地主與建商另行協議，約定超額分配部分不再向地主收取找補款。國稅局指出，若地主原本依法負有支付差額價金義務，但經實施者同意免除，等同取得一筆無須償還的利益，依稅法規定，應認屬其他所得課徵綜所稅。

舉例來說，地主小明（化名）名下位於台北市的土地參與都更，並採權利變換方式實施。雙方另外約定，若實際獲配房地權利價值高於應分配權利價值，超出部分不再要求支付找補款。

後續權利變換結果顯示，小明實際獲配房地權利價值為4,000萬元，但依權利變換計畫原本僅能分配1,500萬元，兩者相差2,500萬元。由於雙方約定免除找補款，因此小明未實際支付該筆2,500萬元差額價金。

國稅局查核後認定，小明因實施者免除其2,500萬元給付義務，已獲得相當於2,500萬元的經濟利益，因此核定為其他所得，併入綜合所得總額課稅。

小明不服提出復查，主張其原持有土地市價約4,000萬元，實施者同意免收差額價金屬於雙方交易安排，不應課徵所得稅。

國稅局審理後認為，小明之所以產生2,500萬元找補款義務，是因實際獲配房地價值超過依權利變換計畫可分配的權利價值，認定為其他所得，維持原核定結果。