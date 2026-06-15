新聞中的法律／特留分修法 五招提前部署

法務部預告《民法繼承編》修法，未來修法通過後，刪除兄弟姊妹特留分，被繼承人可透過遺囑更自由決定遺產分配方式，繼承制度將轉向更加尊重被繼承人意願的方向發展。

對高資產族群而言，有五大面向可超前部署。首先，可及早規劃遺囑，明確表達財產分配意志；其次是妥善運用贈與、保險及信託等工具，進行整合性財富傳承規劃；第三是建立照顧、扶養或財務貢獻的相關事證，以備未來主張；第四是在規畫初期就諮詢法律及稅務專業人士，審慎評估整體影響；最後是透過完善規劃與文件準備，降低日後爭議風險，確保整體安排符合最新立法方向與稅務規範。

現行民法設有兄弟姊妹特留分，但隨社會環境及家庭結構改變，兄弟姊妹間經濟依賴及扶養關係已大幅減少，尤其在被繼承人沒有子女、父母已過世情況下，實務上常出現配偶須與兄弟姊妹共同分享遺產，未必符合被繼承人真實意願。

法務部擬修正民法第1223條，刪除兄弟姊妹特留分。若未來修法通過，特留分保障對象將限於配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母，不再包含兄弟姊妹，也就是說，被繼承人可透過遺囑自由決定是否將財產留給兄弟姊妹。

例如，小張與妻子結婚多年，膝下無子女，父母亦已過世，僅有數名兄弟姊妹，依現行制度，即使小張在遺囑中表明希望將全部財產留給配偶，兄弟姊妹仍可能主張特留分，但若修法完成，小張便可透過遺囑將全部遺產留給配偶，而不必保留一定比例給兄弟姊妹。

不過，法務部也注意到，若單純刪除兄弟姊妹特留分，可能導致部分弱勢個案失去保障。因此，此次修法同步強化「遺產酌給制度」。當被繼承人生前持續扶養的特定親屬或家屬，在被繼承人死亡後，如果生活因此陷入困難，可向繼承人請求給予適當遺產。草案明確規定，只有符合「生前持續受扶養」及「死亡後生活陷於困難」兩項要件者，才能提出請求。

此外，修法也規範酌給制度請求期限、金額計算及處理程序。未來若當事人無法自行協商，可由法院介入裁定，不再採行現行制度下實務運作效果有限的親屬會議機制。

此次修法也新增「特別貢獻制度」，未來若繼承人對被繼承人有提供事業勞務、財產給付、長期療養看護，或對財產維持、增加具有重大貢獻，其貢獻價值可計入應繼分計算。

這項制度代表未來遺產分配不再只是依照法定比例平均分配，而是有機會依據實際付出程度進行調整。對於長期照顧父母或協助家業發展的繼承人而言，將有機會獲得更符合實際貢獻的分配結果。

此次修法最大的特色，在於強化遺囑自由、兼顧實際貢獻，並透過酌給制度補充弱勢保障。未來遺產分配重點，將更重視被繼承人真實意願，及繼承人生前對家庭、事業及照顧責任的實際付出。（本文由勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻口述，記者胡順惠整理）