竹市稅籍異動即時通申辦破10萬件 臨櫃輔導非六都之冠

面對層出不窮的不動產詐騙與盜賣威脅，新竹市稅務局積極推動財政部「稅籍異動即時通」服務，透過即時通知機制，讓民眾第一時間掌握不動產稅籍異動資訊。今年3月起更針對高風險獨居長者推動專案輔導，並於5月綜合所得稅申報期間攜手財政部北區國稅局新竹分局，在報稅現場提供一站式申辦服務，短短一個月即成功輔導逾百位市民完成申辦。

市長高虹安表示，稅務局推廣的「稅籍異動即時通」服務，猶如為市民的不動產加裝一道「安全鎖」，當土地或房屋發生異動時，即時通知所有權人，以及早發現異常狀況，採取因應措施，進一步守護市民珍貴的財產安全。

稅務局長蘇蔚芳表示，「稅籍異動即時通」服務自去年7月1日上線以來，竹市申請件數已突破10萬件，其中臨櫃輔導件數超過3400件，居非六都之冠，顯見市民對不動產安全的高度重視。該服務於土地或房屋申報土地增值稅、契稅進入「收件」程序時，系統自動以簡訊、電子郵件或地方稅網路申報Line推播方式發送通知，協助民眾即時掌握名下不動產異動情形。

稅務局表示，財政部「稅籍異動即時通」與內政部「地籍異動即時通」服務具有互補功能。一般不動產交易流程，須先向稅捐稽徵機關申報土地增值稅及契稅，完成繳稅後，始得至地政機關辦理所有權移轉登記。「地籍異動即時通」針對土地或建物權利移轉案件，於地政端「收件」及「異動完成」時發送通知；而「稅籍異動即時通」則將防線向前延伸至稅務申報端，並將未辦保存登記建物納入服務範圍，於「收件」時發送通知，有效擴大不動產防護網。

稅務局分享，王姓男子於今年4月申辦「稅籍異動即時通」服務，5月初即接獲土地增值稅申報的通知簡訊，察覺異常後隨即向稅務局反映，表示並未有出售土地情形。稅務局同仁機警查證，並聯繫申報代理人，經了解該案涉有產權爭議，且未經所有權人同意即提出移轉申報，因而撤回該申報案件。王男事後說，透過「稅籍異動即時通」服務，得以及早發現異常狀況並即時處理，有效守護自身財產安全。

稅務局提醒，民眾申請「稅籍異動即時通」服務後，須於7日內至申請時填寫的電子信箱點選驗證信完成認證程序，始可正式開通服務。如有相關疑問，可至新竹市稅務局網站查詢，或撥打03-5225161分機329 至333、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人提供服務。