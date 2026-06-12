快訊

高雄化學材料工廠爆炸！烈焰濃煙竄天 目擊者驚呼別靠近：連水溝都有易燃物

資產多狂？馬斯克成史上首位兆美元富豪 身價比台灣GDP還高

聽新聞
0:00 / 0:00

未成年子女免稅額擬修法增50% 財部拚明年適用

中央社／ 台北12日電
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

為營造更友善的生育環境，因應少子女化問題，財政部今天表示，已擬具所得稅法修正草案並陳報行政院，明定自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%，預計本會期核轉立法院審議。若順利修法，將於明年報稅時適用。

立法院財政委員會下週將審查所得稅法部分條文修正草案，朝野黨團及立委共提出28案，囊括提高子女或受扶養親屬免稅額或扣除額，以及修正保險費列舉扣除額、健康檢查特別扣除額相關條文等面向。

比較各版本主要差異，針對育兒家庭擴大減稅，立委分別主張納稅義務人子女免稅額增加50%至60%不等；另對現行幼兒學前特別扣除額，第1個孩子扣除新台幣15萬元，第2個孩子以上每人扣除22.5萬元，立委除提案增加扣除額金額，也有不少版本主張放寬至18歲以下子女，扣除額則維持現行規定。

此外，朝野立委也分別提案增列健康檢查特別扣除額，每人限額9000元至2萬元不等，並設有排富規定。

對此，財政部書面報告指出，為因應少子女化問題，行政院提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項具體措施，貫穿生育、養育、教育3階段，財政部已擬具所得稅法第17條、第126條修正草案陳報行政院，明定自115年1月1日起，未成年子女免稅額增加50%，將盡速於本會期核轉立法院審議。

財政部表示，立委提出各項修正草案各有見地，財政部敬表感佩，亦盼立委支持行政院版本，該案為建構全方位家庭支持體系的重要措施之一，未來搭配其他部會的支持與福利措施，產生加乘效果，共同營造更友善的生育環境。

財政部說明，綜合所得稅免稅額及各項扣除額向來是外界關注焦點，為回應各界期待，財政部考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，近年持續檢討並優化相關租稅措施，包含自107年度至114年度，先後提高各項扣除額度、增訂長期照顧特別扣除額、幼兒學前特別扣除額並擴大適用範圍及取消排富規定、將房屋租金支出改列特別扣除額等措施。

財政部補充，因應物價上漲，於106年度、111年度、113年度及115年度多次調高免稅額及各項扣除額，以減輕家庭育兒、租屋、照護身心失能等經濟負擔。

免稅額 財政部 納稅義務人

延伸閱讀

配合人口新戰略 考院推擴大公務員育嬰津貼至7歲 雙親最長可各領9個月

政院修軍保條例…育兒留停津貼延長至滿7歲 軍公教雙親最高可領18月

軍公教育兒留停津貼 雙親最高共領18月

孫子繼承遺產 課稅兩情境

相關新聞

未成年子女免稅額擬修法增50% 財部拚明年適用

為營造更友善的生育環境，因應少子女化問題，財政部今天表示，已擬具所得稅法修正草案並陳報行政院，明定自115年1月1日起，...

台股狂飆增買盤 新竹房地合一稅逆勢翻倍

住商不動產觀察財政部資料，今年前五月國內個人房地合一稅僅179.8億元，不管是單看5月或是整年表現，與去年同期相比皆呈現萎縮，其中各縣市表現也略顯遜色，僅有新竹縣市單月表現是翻倍成長。

天龍國房市先醒了？台北房地合一稅收增25%、新竹翻倍

房市交易冷，相關稅收亦大幅萎縮，住商不動產觀察財政部資料，今年5月全台個人房地合一稅收為42.4億元，較去年同期萎縮14.4%；1至5月個人房地合一稅共179.8億元，年減幅亦達7.6%。

他全國單一自住房拿不到1%優稅 原來漏掉這細節

不少民眾以為名下只剩一間房屋，就能適用房屋稅全國單一自住稅率1%，但台南稅務局提醒，若過去已拆除的房屋沒有辦理稅籍註銷，仍會被計入全國持有戶數，導致無法適用最低稅率，房屋稅負可能因此增加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。