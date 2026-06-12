天龍國房市先醒了？台北房地合一稅收增25%、新竹翻倍

房市交易冷，相關稅收亦大幅萎縮，住商不動產觀察財政部資料，今年5月全台個人房地合一稅收為42.4億元，較去年同期萎縮14.4%；1至5月個人房地合一稅共179.8億元，年減幅亦達7.6%。

觀察七大都會區，今年5月僅台北、新竹縣市表現成長，其中新竹縣市單月都呈翻倍成長。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，股熱房冷延續，坊間似有不少傳聞認為有人賣屋轉股，但從房地合一數據搭配前四月交易量並未明顯提升來看，恐怕屋主依舊冷靜，賣屋思考還是回歸自身需求。

根據住商統計，台北市5月個人房地合一稅收達6.7億元、與去年相比增幅達25.7%，今年1至5月稅收達22億元，與去年相比有16%增幅。

至於新北市，5月稅收8.8億元、1至5月稅收達49.4億元，坐穩全台房地合一稅「稅收王」寶座，不過相較去年同期稅收大減41%、1~5月稅收則小漲3.8%。

賴志昶分析，房地合一稅象徵屋主交易後的獲利多寡，歷年來少見衰退，顯見這股房市「霸王級寒流」，全台買氣縮減嚴重，也讓買方較不願追價，更讓以往房價大漲的中南部縣市，漲多區域多有回檔。

不過，雖說全台投資置產買盤散去，惟房市盤整之際，更凸顯蛋黃區保值性的優勢，雙北都會區的房地合一稅收仍維持明顯漲勢。

其餘縣市，以新竹縣市表現最為突出，其中新竹縣5月個人房地合一稅收約1億元、新竹市約2.1億元，相較去年同期大增136%、109%，表現突出。新竹縣1~5月稅收達4.9億元、新竹市為6.9億元，年增幅亦達13%、39%。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶分析，大新竹地區房市表現驚人，主要有兩大因素：

一是股市帶動，近期台股在科技類股領軍下暴漲，也讓科技新貴個個荷包滿滿，出手亦更有底氣，觀察近期區域市場狀況，其中尤以總價逾4千萬元高總價物件，去化表現亮眼，顯見大新竹區域買方資產雄厚。

二是閉鎖期滿，早期入手房產居民，陸續度過5年的房地合一稅閉鎖期，而歷經大新竹地區多年房價上揚，如於此時轉手，增值空間頗為可觀，因而讓區域稅收漲勢驚人。

賴志昶表示，今年截至5月為止，全台個人房地合一稅收減少趨勢不變，反映選擇性信用管制下，房市交易陷入膠著，但雙北、大新竹等縣市在逆風中仍具成長量能，也意味著房市盤整之際，市場接手買盤著眼於保值與流動性，因此購屋標的是否具有地段、機能優勢，仍是消費者進場前應審慎評估的要點。