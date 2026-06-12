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他全國單一自住房拿不到1%優稅 原來漏掉這細節

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
全國單一自住房屋可適用1%優惠稅率，但必須符合多項條件。示意圖／AI生成
全國單一自住房屋可適用1%優惠稅率，但必須符合多項條件。示意圖／AI生成

不少民眾以為名下只剩一間房屋，就能適用房屋稅全國單一自住稅率1%，但台南稅務局提醒，若過去已拆除的房屋沒有辦理稅籍註銷，仍會被計入全國持有戶數，導致無法適用最低稅率，房屋稅負可能因此增加。

房屋稅差別稅率2.0新制上路後，全國單一自住房屋可適用1%優惠稅率，但必須符合多項條件，包括本人、配偶及未成年子女在全國僅持有1戶房屋，且房屋現值在一定金額以下，未出租、未供營業使用，並由本人、配偶或直系親屬實際居住且完成戶籍登記。

不過，實務上常有民眾名下房屋早已拆除，卻忘了向稅捐機關申報註銷房屋稅籍資料。由於稅籍紀錄仍存在，系統歸戶時會將該房屋一併計入持有戶數，導致原本符合條件的自住房屋被排除在全國單一自住適用範圍之外。

稅務局指出，房屋拆除後，所有權人應儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請註銷房屋稅籍。經查證屬實後，可自申報拆除當月起停止課徵房屋稅，避免繼續產生稅負，也能避免影響未來適用自住房屋優惠稅率的資格。

另外，若房屋是在課稅所屬期間的前一年7月1日至當年2月底期間拆除，且已完成註銷申報，雖然拆除前所屬期間的房屋稅仍須繳納，但該房屋不會被計入當年度全國持有戶數計算。

房屋稅 台南 單一自住稅率

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