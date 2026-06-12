聽新聞
0:00 / 0:00
車市淡 貨物稅沒起色
美車零關稅尚未上路，車市持續抱持觀望，財政部昨（11）日公布5月貨物稅實徵91億元，年減27.2％，前五月累計470億元，年減25％，主要因車市並未明顯好轉，影響稅收表現，貨物稅已連13月年增率呈現負成長。
另外財政部也指出，政府持續推動新購汽機車、電動車貨物稅減免，以及因應中東情勢，為穩定物價，擴大汽柴油貨物稅減徵幅度等因素，也使貨物稅收持續負成長。
今年2月台美簽署對等貿易協定（ART），其中敲定美車進口零關稅，但因美國對等關稅已失效，美方正重建關稅體系，美車零關稅尚未上路，車市持續觀望。
據財政部統計，貨物稅5月實徵淨額91億元，年減27.2％，累計前五月實徵470億元，年減25％。
另外觀察特種貨物及勞務稅（奢侈稅），5月約入帳4億元，年減逾四成，前五月實徵14億元，年減幅達54.9％。
由於奢侈稅一大來源是高價車，推測稅收進帳不佳，也可能反映出高價車買氣尚未回暖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。