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房地合一稅 減幅擴大

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（11）日公布5月稅收，房地交易相關稅目方面，個人房地合一稅5月實徵42億元，年減14.4％，減幅站上雙位數，是今年最大減幅。但若觀察稅額，近三個月以來都維持在40億元上下，變化並不大。

至於契稅、土增稅5月年增率都維持正成長，分別是連三紅、連二紅。

累計前五月個人房地合一稅年減7.6％，累計減幅較前四月擴大；契稅則年增6.9％，土增稅年減8.9％、跌幅趨於收斂。

財政部統計，個人房地合一稅5月實徵42億元，年減14.4％，月減1.8％。從縣市別來看，新北市及台中市減少較多，六都唯一增加的是台北市。累計前五月實徵180億元，則年減7.6％，以台中市及桃園市減少較多，增加最多的是台北市。

土增稅5月實徵55億元，年增2.5％，月減2.6％。各縣市增減不一，以台北市、新竹市年增較多，主要是大額案件稅款增加；年減較多的則是台中市、苗栗縣。累計前五月實徵277億元、年減8.9％，減幅逐漸收斂。

契稅5月實徵13億元，年增3.7％，已連三月正成長，且呈現年、月雙增，與4月相比增加2.5％。各縣市有增有減，增加較多的是台中市、高雄市，主要是有大額稅款案件及新建案交屋挹注，減少較多的則是新北市及桃園市。累計前五月實徵66億元，年增6.9％。

房地合一稅 土增稅 財政部

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