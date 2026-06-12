5月證交稅收連十紅 每天35億

財政部昨（11）日公布5月總稅收5,770億元，年增84%，其中證交稅因台股爆大量，5月就入帳704億元，連三月創單月新高，年增近2.9倍、連十紅，國庫大進補，以5月台股成交日20天計算，證交稅平均每日貢獻國庫35.2億元。

累計前五月證交稅，共已入帳2,487億元，年增1.7倍。去年全年證交稅才2,928億元，今年不僅鐵定創新高，且6月證交稅只要超過441億元，就會提前超越去年全年高點。

5月主要稅目稅收

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，5月總稅收5,770億元，以營所稅、證交稅、營業稅增加較多，累計前五月實徵1兆4,220億元，同樣以營所稅、證交稅、營業稅為主要成長稅目。

5月寫下單月新高稅目包括證交稅、房屋稅及印花稅；前五月累計創同期新高稅目包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、總稅收。

證交稅是稅收主要成長動能，劉訓蓉表示，台股5月隨AI熱度持續升溫，及國際股市走揚等因素帶動下，延續強勁漲勢，雖歷經高檔震盪，但成交值也不斷刷新紀錄，價量同步走強。

劉訓蓉指出，5月上市櫃日均成交值高達1兆5,324億元，再度改寫歷史高點，年增幅達2.9倍，為1997年9月以來新高。

因成交量放大，5月證交稅首度跨越700億元大關、來到704億元，刷新歷年單月最高紀錄，年增幅近2.9倍、為2004年4月以來新高，連十月正成長。

以5月台股成交日20天換算，國庫平均每日進帳證交稅35.2億元。累計前五月證交稅實徵淨額達2,487億元，年增1,557億元，雙雙刷新歷年同期新高，年增幅達1.7倍，是1998年以來同期新高。

另項稅收成長關鍵是營所稅，5月實徵1,886億元，年增率高達7.7倍，累計前五月實徵1,920億元，年增達4.9倍，不過營所稅成長主要為基期因素，去年因美國對等關稅衝擊，報稅期限延到6月底。

營業稅5月實徵1,299億元，年增19.2％，累計前五月實徵淨額3,540億元，年增17.4％。主因內需穩定，再加上資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但同時因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

前五月稅收表現優於預期，證交稅全年預算達標率99.5%，幾乎快達陣，立法院正審查歲入預算，料將大幅調高全年目標。