重劃地移轉優稅 有條件

彰化縣稅務局提醒，許多民眾誤以為重劃後土地只要首次課徵土增稅，就能適用減徵40%優惠，但若土地曾以農業用地供農業使用方式移轉而免徵土增稅，後續再移轉時，可能已喪失減徵資格。

依《土地稅法》規定，土地重劃完成後土地，於重劃後第一次移轉時，可享土增稅減徵40%優惠。不過，如何認定屬「重劃後第一次移轉」，稅務局說明，部分農地在重劃完成後，由於符合農業用地供農業使用規定，移轉時可申請不課土增稅，許多民眾因此認為，日後再次出售時仍可視為首次移轉，適用減徵40%優惠。

稅務局指出，土地是否屬重劃後第一次移轉，是以所有權移轉事實為認定標準，非以是否繳納土增稅判斷，只要土地在重劃後曾經移轉給他人，即使該次移轉因符合農地移轉免徵土增稅規定而未課稅，仍已用掉第一次移轉資格，未來再出售土地時，便無法適用減徵40%土增稅優惠。