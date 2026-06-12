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夫妻共有房地 留意稅率
稅務局提醒，夫妻共同持有房地產，地價稅自用住宅用地優惠稅率及房屋稅自住、非自住房屋稅率的認定方式並不相同，若誤解規定，可能影響節稅權益。
稅務局表示，地價稅自用住宅用地優惠稅率須由土地所有權人自行提出申請，若夫妻共同持有土地，雙方都應提出申請，經核准後，全部持分土地才能適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。
至於房屋稅方面，房屋稅2.0實施後，稅務局指出，自住房屋是以本人、配偶及未成年子女全國合計三戶為限，只要符合無出租、無營業使用，且供本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記等條件，即可適用自住稅率。
超過自住三戶的部分，稅務局說明，非自住房屋並非由夫妻合併計算，而是由夫妻各自依名下持有的全國房屋戶數分別計算，再依各地方政府訂定的差別稅率課徵房屋稅。
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